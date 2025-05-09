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Суд признал незаконной застройку на берегу Цны в Тамбовском районе

Сегодня, 07:42
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Продолжается разбирательство по фактам незаконного освоения прибрежной территории в районе посёлка Заречье Тамбовского района. Суд удовлетворил исковые требования районной прокуратуры, постановив признать незаконным образование земельных участков в пределах береговой полосы реки Цны. В ходе разбирательства было установлено, что гражданин, претендовавший на владение землёй, не имел на неё правоустанавливающих документов.

Нарушения выявила прокуратура Тамбовского района в рамках проверки соблюдения требований земельного и водного законодательства. В ведомстве заявили, что исполнение решения суда будет находиться под особым контролем, учитывая общественный интерес к делу.

Ситуация получила продолжение спустя два года после первых публикаций на эту тему. Ранее местные жители забили тревогу, заметив активные строительные работы прямо на берегу Цны. По словам очевидцев, участок был размечен столбами, выровнен, а затем началась установка забора. Уже тогда региональное министерство экологии указывало на прямое нарушение Водного кодекса, согласно которому береговая зона реки относится к землям общего пользования и не подлежит приватизации.

В сентябре 2023 года сотрудники областного минэкологии зафиксировали факты засыпки размываемого грунта и повреждения берега тяжёлой техникой. Представители ведомства подчёркивали, что действия застройщика выглядели вызывающе и демонстрировали уверенность в безнаказанности. Несмотря на обращения в надзорные органы и общественный резонанс, самовольные работы продолжались.

Судебное разбирательство, завершившееся сейчас, касалось вновь сформированных участков в той же зоне. Прокуратура настаивает на полном восстановлении законного режима прибрежной территории и приведении её к исходному виду, исключающему дальнейшее вмешательство.
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