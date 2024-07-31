|
Прокуратура выявила в Тамбове ещё один забор на береговой полосе реки Цна
Вчера, 13:10
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Ленинского района города Тамбова инициировала судебное разбирательство по факту нарушения водного законодательства. Поводом стало сообщение о том, что на территории СНТ «Гидромеханизатор» забор полностью перекрыл доступ к береговой полосе реки Цны.
Согласно информации прокуратуры, забор установлен вплотную к воде, что нарушает права граждан на свободный доступ к водному объекту. В связи с этим было подано исковое заявление в суд с требованием обязать собственника земельного участка демонтировать ограждение.
Исковое заявление принято к производству и находится на рассмотрении.
Стоит отметить, что это не первый случай в Тамбове, когда владельцы участков, расположенных возле реки, самовольно возводят ограждения, препятствующие доступу к берегу. Один из наиболее заметных инцидентов в этом году произошёл в Периксе, где владельцы особняка перекрыли доступ к берегу, чтобы обустроить на своей территории пляж. Ограждение было признано незаконным.
Фото: прокуратура Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.