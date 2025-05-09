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В Сосновском округе отремонтировали гидроузел для регулирования уровня воды в пруду
В районе села Челнаво-Дмитриевское Сосновского округа завершены работы по замене запорной арматуры донного водосброса на одном из местных прудов. Ремонтные мероприятия провело Тамбовское водное хозяйство в рамках планового технического обслуживания гидротехнических сооружений, находящихся в собственности региона. Об этом сообщили в Telegram-канале областного министерства экологии.
Благодаря обновлению элементов водосбросного узла стало возможным точнее регулировать уровень воды в водоёме. Как пояснил исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, проделанная работа позволит обеспечить стабильный подпорный уровень, безопасный пропуск весенних паводков и предотвратить риски, связанные с повреждением водоподпорной конструкции.
Работы выполнены в рамках усилий по поддержанию работоспособности и безопасности гидротехнической инфраструктуры региона.
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