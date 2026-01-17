В Новой Малиновке решили проблему с проездом к жилым домам Комментариев: 0



Проезд к жилым домам проходил через земельный участок, находившийся в частной собственности, из-за чего возникли ограничения движения. Альтернативный путь был неудобен как для самих жителей, так и для экстренных служб. При этом проезд был обустроен по инициативе жителей без учёта интересов собственника участка.



Как пояснили в администрации округа, земельный участок с 1992 года находился в пользовании СПК «Комсомолец», который в октябре 2025 года был преобразован в ООО «Комсомолец». После оформления собственности возникла необходимость правового урегулирования вопроса проезда.



Администрация Тамбовского муниципального округа провела работу с собственником, в результате чего участок был передан муниципалитету. После этого были выполнены кадастровые процедуры, и в настоящее время земля поставлена на государственный кадастровый учёт как объект улично-дорожной сети.



В Притамбовье удалось урегулировать ситуацию с проездом к домам жителей микрорайона Новая Малиновка. С соответствующей просьбой они ранее обратились к главе Тамбовского муниципального округа Константину Пудовкину во время личного приёма.




