Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

» » » В Новой Малиновке решили проблему с проездом к жилым домам

В Новой Малиновке решили проблему с проездом к жилым домам

Вчера, 16:51
Комментариев: 0
Версия для печати
В Притамбовье удалось урегулировать ситуацию с проездом к домам жителей микрорайона Новая Малиновка. С соответствующей просьбой они ранее обратились к главе Тамбовского муниципального округа Константину Пудовкину во время личного приёма.

Проезд к жилым домам проходил через земельный участок, находившийся в частной собственности, из-за чего возникли ограничения движения. Альтернативный путь был неудобен как для самих жителей, так и для экстренных служб. При этом проезд был обустроен по инициативе жителей без учёта интересов собственника участка.

Как пояснили в администрации округа, земельный участок с 1992 года находился в пользовании СПК «Комсомолец», который в октябре 2025 года был преобразован в ООО «Комсомолец». После оформления собственности возникла необходимость правового урегулирования вопроса проезда.

Администрация Тамбовского муниципального округа провела работу с собственником, в результате чего участок был передан муниципалитету. После этого были выполнены кадастровые процедуры, и в настоящее время земля поставлена на государственный кадастровый учёт как объект улично-дорожной сети.

Власти округа отмечают, что принятое решение позволило устранить проблему, с которой жители сталкивались на протяжении длительного времени, и обеспечить законный и удобный проезд к жилым домам.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Жители посёлка «Комсомолец» пожаловались Бастрыкину на отсутствие дорог и с ...

В Бондарском округе многодетной семье выделили земельный участок после пров ...

В Притамбовье обострилась ситуация с отсутствием дороги к жилым домам

Жители села Донского просят учесть их мнение при расширении трассы через на ...

Жители сел в Тамбовской области жалуются на отсутствие дорог к домам

Администрация Тамбова освободила проезд к двум многоквартирным домам



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Новой Малиновке решили проблему с проездом к жилым домам

Вчера, 16:51
0
В Притамбовье удалось урегулировать ситуацию с проездом к домам жителей микрорайона Новая Малиновка. С соответствующей просьбой они ранее обратились к главе Тамбовского муниципального округа Константину Пудовкину во время личного приёма. Проезд к жилым домам проходил через земельный участок,

Пенсионеру из Староюрьевского района вернут деньги, похищенные телефонными мошенниками

Вчера, 13:01
0
Прокуратура Староюрьевского района помогла восстановить права 62-летнего жителя муниципалитета, который пострадал от действий телефонных мошенников. По данным надзорного ведомства, в марте 2025 года мужчине позвонил неизвестный и предложил заработать на фондовой бирже. После этого потерпевшего

В Тамбове отметили 35-летие «Рассказ-газеты» презентацией нового номера

17 января 2026
0
В книжном магазине «Моя книга» прошла презентация очередного номера «Рассказ-газеты». 2026 год стал для издания юбилейным — газета выходит уже 35 лет. Издание было основано в 1991 году и в первые годы выпускалось тиражом до 90 тыс. экземпляров. Тогда литературная «самиздатовская» пресса вызывала

В Тамбовском районном суде отметили юбилей учреждения

17 января 2026
0
В Тамбовском районном суде состоялось юбилейное мероприятие, собравшее действующих судей, сотрудников аппарата и ветеранов судебной системы. Торжество прошло в здании суда. Председатель суда Анна Кондакова, открывая мероприятие, подчеркнула важность работы судебных органов для защиты прав граждан

В Тамбове оставили под стражей директора техникума по делу о фиктивном обучении мигрантов

16 января 2026
0
Тамбовский областной суд не стал смягчать меру пресечения директору кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза, обвиняемому в организации незаконной миграции. Суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Тамбова о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщили в

Прокуратура требует более 100 млн руб. с подрядчика модульных МФЦ в Кирсанове и Жердевке

16 января 2026
0
Прокуратура Тамбовской области подала иск в Арбитражный суд Московской области к московскому ООО «Стройдомсервис». Сумма требований составляет 101,8 млн руб. Иск заявлен в интересах правительства региона, подробности требований пока не раскрываются. Суд уже принял заявление к производству. В

ФНС подала заявление о банкротстве компании «Тамбов-10»

16 января 2026
0
УФНС России по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании ООО «ИСК «Тамбов-10» несостоятельным. Об этом сообщает издание «Вердикт». Детали требований налогового органа пока не раскрываются. По данным Rusprofile, на 10 ноября 2025 года у компании

В Тамбове планируют рекультивацию старой свалки у Авиационной и Бастионной

16 января 2026
0
Власти Тамбовской области готовят проект полной рекультивации территории бывшей городской свалки в районе улиц Авиационная и Бастионная. Реализовать его планируется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». Предварительная стоимость всех

К скандальному подрядчику «Дормострой» подан новый иск на 202 млн рублей

15 января 2026
0
Компания «Дормострой», ранее работавшая в Тамбовской области, вновь оказалась в центре судебного разбирательства. На этот раз с иском на 202 млн рублей к подрядчику обратилось федеральное дорожное ведомство — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“». Заявление пока не принято к

Экс-замглавы Тамбовской области Сергей Иванов останется под арестом до апреля

15 января 2026
0
Московский суд продлил срок ареста бывшему заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Он будет находиться под стражей как минимум до 20 апреля. Следственные органы настаивали на продлении меры пресечения, указав, что Иванов может повлиять на ход расследования или скрыться. В суде также

В Моршанском районе ищут арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых

15 января 2026
0
В Тамбовской области началась процедура подбора арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного в Моршанском районе. Право долгосрочной аренды выставлено на открытый аукцион федеральным Агентством по управлению и использованию

Местный «Стронгстрой» получил контракт на ремонт второго корпуса школы № 13 в Тамбове

15 января 2026
0
Капитальный ремонт второго корпуса Центра образования №13 имени Н.А. Кузнецова в Тамбове выполнит местное ООО «Стронгстрой». Компания стала победителем муниципального конкурса, оказавшись единственным участником, чья заявка соответствовала установленным требованиям. Контракт, подписанный 14

Власти Тамбовской области обсудили проблему уборки снега во дворах и ищут системное решение

14 января 2026
0
В Тамбовской области региональные и федеральные дороги расчищаются в штатном режиме, подрядные организации обеспечены техникой и достаточными запасами песко-соляной смеси. При этом основное количество жалоб от жителей связано с уборкой снега во дворах. Об этом шла речь на рабочем совещании, которое

В Тамбовской области провели первое в 2026 году совещание по созданию ОЭЗ

14 января 2026
0
В Правительстве Тамбовской области состоялось первое в новом году рабочее совещание, посвящённое созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Проект рассматривается региональными властями как один из ключевых стратегических инструментов развития экономики. Планируется,

В Тамбовской области начали проектирование электроснабжения будущей ОЭЗ

14 января 2026
0
Корпорация развития Тамбовской области объявила конкурс на разработку схемы внешнего электроснабжения создаваемой особой экономической зоны. На проектные работы планируется направить 9,8 млн рублей. Контракт предусматривает два этапа. В течение первых 50 дней подрядчику предстоит собрать исходные

«Котовские неваляшки» вложат 20 млн рублей в расширение производства

14 января 2026
0
Производитель игрушек ООО «Котовские неваляшки» в Тамбовской области планирует инвестировать около 20 млн рублей в развитие и расширение производства. Реализация инвестиционного проекта рассчитана до конца 2027 года и позволит вдвое увеличить действующие мощности предприятия. Об этом сообщил

Администрация Тамбова подвела итоги новогодних каникул и обсудила проблемы уборки и ЖКХ

13 января 2026
0
Глава администрации Тамбова Максим Косенков 12 января провёл первую в 2026 году общегородскую планёрку. Основной темой стали итоги работы городских служб в период новогодних каникул и текущие проблемные вопросы. Как отметил руководитель администрации, для служб жизнеобеспечения праздничные дни

Капремонт лицея № 21 в Тамбове обернулся уголовным делом о хищении бюджетных средств

13 января 2026
0
История с затянувшимся капитальным ремонтом лицея № 21 в Тамбове получила уголовно-правовое продолжение. По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Основанием стали нарушения при расходовании средств, выделенных в рамках нацпроекта «Молодёжь и

Евгений Первышов поздравил тамбовских журналистов с Днём российской печати

13 января 2026
0
Сегодня, 13 января, в России отмечается День печати — профессиональный праздник работников средств массовой информации. С поздравлением к журналистскому сообществу Тамбовской области обратился глава региона Евгений Первышов. В своём обращении руководитель области подчеркнул, что печатные и

Тамбовская агротехнологическая компания «Агродинамика» оказалась в центре судебных разбирательств

13 января 2026
0
ООО «Агродинамика», занимающееся цифровыми решениями для сельского хозяйства и базирующееся в Тамбовской области, стало ответчиком по иску в Арбитражном суде Москвы. Московская компания ООО «Гермополис Технология» требует взыскать с тамбовского предприятия 86 млн рублей. Иск пока не принят к

Индустриальные парки «Котовск» и «Уварово»: где есть рост и где пока ждут инвесторов

12 января 2026
0
Развитие индустриальных парков «Котовск» и «Уварово» стало одной из тем оперативного совещания у главы Тамбовской области Евгения Первышова. О ситуации на площадках доложил руководитель Корпорации развития региона Максим Сеструхин. Индустриальный парк «Котовск» сегодня фактически стал одной из
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги