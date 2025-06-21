Жители посёлка «Комсомолец» пожаловались Бастрыкину на отсутствие дорог и света Комментариев: 0



Автор обращения — жительница посёлка, указала, что проехать по территории микрорайона Нового невозможно даже экстренным службам, так как после осадков дороги полностью размывает. Асфальта в посёлке нет, а попытки добиться решения проблемы через местные инстанции на протяжении нескольких лет не принесли результата.



Особое внимание заявительница обратила на то, что более десяти лет назад в микрорайоне были выделены участки для малоимущих и многодетных семей, но инфраструктурных условий для жизни до сих пор не создано.



В связи с этим региональное управление Следственного комитета организовало процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тамбовской области Александру Полшакову доложить о результатах расследования.



Ситуация с отсутствием базовой инфраструктуры в «Комсомольце» остаётся под контролем центрального аппарата СК России. В посёлке совхоза «Комсомолец» Тамбовского муниципального округа назревает социальная напряжённость: жители пожаловались на отсутствие дорог и уличного освещения, из-за чего населённый пункт становится недоступным в период дождей. Обращение поступило в приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина через социальные сети, сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области.Автор обращения — жительница посёлка, указала, что проехать по территории микрорайона Нового невозможно даже экстренным службам, так как после осадков дороги полностью размывает. Асфальта в посёлке нет, а попытки добиться решения проблемы через местные инстанции на протяжении нескольких лет не принесли результата.Особое внимание заявительница обратила на то, что более десяти лет назад в микрорайоне были выделены участки для малоимущих и многодетных семей, но инфраструктурных условий для жизни до сих пор не создано.В связи с этим региональное управление Следственного комитета организовало процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тамбовской области Александру Полшакову доложить о результатах расследования.Ситуация с отсутствием базовой инфраструктуры в «Комсомольце» остаётся под контролем центрального аппарата СК России.



