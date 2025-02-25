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Инструменты льготной поддержки аграриев представили на форуме в Тамбовской области

Вчера, 17:37
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Инструменты льготной поддержки аграриев представили на форуме в Тамбовской областиАгропромышленный форум «Весенний сев 2025», посвящённый подготовке к проведению весенних полевых работ, состоялся в Тамбовской области. В обсуждении актуальных вопросов сферы сельского хозяйства приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты хозяйств, кредитных организаций, а также представители сельскохозяйственной науки России и области.

Директор Тамбовского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Елена Шарова выступила с докладом об основных мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей области в ходе подготовки и проведения весенних полевых работ в 2025 году.

«Россельхозбанк был и остается главным партнёром отрасли. Как главный кредитор АПК, как ключевой партнер российских агрохолдингов и фермерских хозяйств, мы готовы наращивать корпоративное кредитование. Прежде всего, по льготным ставкам», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.

В Тамбовской области с начала 2024 года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК 17,5 млрд рублей кредитных средств, что в 1,5 раза превышает объем прошлого года. При этом 15,5 млрд рублей заемщики получили по льготной ставке. На проведение сезонно-полевых работ аграриям Тамбовской области предоставлено 13 млрд рублей, что в 2 раза больше (+177%) по сравнению с объемом выдачи 2023 года. Порядка 50% в структуре финансовой поддержки банка традиционно занимает сегмент малого и среднего бизнеса.

На площадке форума РСХБ поделился с участниками совещания опытом реализации программ по поддержке фермеров. Так, банком создана цифровая экосистема Своё, в которую входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село, а также платформа Всё Своё.

Экосистема «Своё» продолжает расширять возможности для агробизнеса и частных пользователей, заинтересованных в сельском образе жизни и путешествиях за городом. За 4 года работы она объединила 15 млн россиян и порядка 7 млн предложений цифровых инструментов для торговли, туризма и фермерской кооперации, а в 2024 году был отмечен значительный рост аудитории платформы по всей России.

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