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Россельхозбанк возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Тамбовской области
Сегодня, 15:09
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РСХБ обновил условия программы «Семейная ипотека». Оформить кредит с государственной поддержкой могут жители всех регионов России, минимальная сумма кредита снижена до 3 млн. Субсидированное кредитование доступно в онлайн-канале на платформе Своё Жильё, направленной на приобретение недвижимости.
В нашем регионе размер кредита варьируется в диапазоне от 3 до 6 млн рублей.
«Приобретение недвижимости является одним из важнейших шагов для создания финансовой стабильности молодой семьи. А «Семейная ипотека» позволяет семьям с детьми получить ипотечный кредит по льготной ставке. Продукт пользуется высоким спросом у клиентов РСХБ и занимает значительную долю в общем портфеле выдач жилищных кредитов», – отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.
Государственная программа «Семейная ипотека» доступна семьям с детьми в возрасте до семи лет и семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Льготная ставка и другие базовые параметры программы остаются без изменений: программа позволяет приобрести как готовую квартиру (по договору купли-продажи у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником и не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда), так и на этапе строительства (по договору участия в долевом строительстве у юридического лица, не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда).
Процентная ставка составляет 6% (при наличии личного страхования) или 7% (без личного страхования клиента).
Полные условия программы смотрите на портале Своё Жильё или Своё Село.
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