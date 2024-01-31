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Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по сельской ипотеке в Тамбовской области до 20%

Сегодня, 14:12
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Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по сельской ипотеке в Тамбовской области до 20%Россельхозбанк снижает первоначальный взнос по программе сельской ипотеки с 30% до 20%. Остальные условия программы остались неизменными. Льготный кредит предоставляется на приобретение или строительство загородного жилого дома, а также на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населённых пунктах*.

«Объёмы выдач подтверждают востребованность сельской ипотеки среди жителей нашего региона. С начала действия программы Россельхозбанк помог улучшить жилищные условия более 450 семей, выделив на это порядка миллиарда рублей. Программа помогает достигнуть целый комплекс целей одновременно: привлечь в село молодых специалистов, сохранить долю сельского населения, а также повысить долю благоустроенных домовладений. Снижение первоначального взноса делает программу ещё доступнее», - отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.

У каждого из супругов по-прежнему есть возможность взять кредит по сельской ипотеке в размере до 6 млн рублей, чтобы приобрести один объект недвижимости вместе.

Заёмщиками могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности. В опорных населённых пунктах с населением до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более 5 этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 20%, выдаётся он максимум на 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена.

Под конец 2023 года в РСХБ подсчитали, что с начала запуска программы с помощью сельской ипотеки россияне приобрели (в том числе построили с нуля) почти 51 тысячу домов. В таком количестве домов могли бы разместиться жители 600 сельских населённых пунктов.

Для удобства россиян в составе экосистемы Своё работают платформы Своё Жильё и Своё Село. Это цифровые сервисы для приобретения недвижимости и сопровождения ипотечных кредитов. На платформе Своё Жилье доступен выбор из 1 300 жилых комплексов и 1,8 млн объектов недвижимости. Своё Село предназначена для поиска и обустройства жилья или ИЖС за городом. В базе портала находится более 3 500 проектов загородных домов, а также около 2 000 аккредитованных банком подрядчиков.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.

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*Опорный населённый пункт – населённый пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.
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