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Вместо ремонта детских площадок в Тамбове, городская администрация практикует их демонтаж
Сегодня, 16:15
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Жители неоднократно обращались в нашу редакцию с жалобами на неудовлетворительное состояние детских площадок и малых архитектурных форм во дворах, находящихся в муниципальной собственности. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров направил запросы в прокуратуру и городскую администрацию, отмечая, что обязанности по содержанию муниципального имущества лежат на городской администрации.
Прокуратура Октябрьского района, проверив состояние детской площадки во дворе дома по адресу Чичканова, 91/Карла Маркса, 205, подтвердила нарушения. В ответе прокуратуры говорится: "Собственником имущества ненадлежащим образом осуществляется контроль, техническое обслуживание и замена детского игрового и спортивного оборудования, расположенного на придомовой территории многоквартирного дома". В связи с этим прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с требованием обязать администрацию города провести необходимые ремонтные работы.
По другому адресу, на Московской улице, дом 53А, ситуация сложилась аналогично. На обращение по поводу отсутствия шляпки на детском грибочке, администрация города решила вместо ремонта демонтировать оставшуюся часть конструкции. Городские власти объяснили, что новых малых архитектурных форм в запасе нет и обещали рассмотреть вопрос восстановления "в соответствии с возможностями бюджета" города. Однако, всем понятно, что такая формулировка означает неопределённость в сроках и сомнительные перспективы выполнения обещанного.
Таким образом, вместо выполнения своих обязательств по поддержанию муниципальной собственности, администрация города выбирает путь наименьшего сопротивления, демонтируя детские площадки и спортивные конструкции, что вызывает недовольство и разочарование у жителей города.
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