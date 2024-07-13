Многие детские площадки в Тамбове находятся в неудовлетворительном состоянии Комментариев: 0



Многие дворы имеют песочницы, но без песка, а детские грибочки часто лишены шляпок. Вместо ремонта накрывных конструкций, таких как шляпки или козырьки, власти зачастую просто удаляют их, что устраняет проблему только на первый взгляд. Качели, установленные во многих дворах, часто находятся в нерабочем состоянии.



Жители Тамбова регулярно обращаются к депутатам городской Думы от КПРФ с такими проблемами. Например, во дворе по адресу ул. Чичканова, 131, спортивная площадка находится в плохом состоянии, хотя была недавно построена. По адресу ул. Чичканова, 22, обещанный ремонт двора несколько лет назад так и не был выполнен, что вызвало вмешательство прокуратуры.



Также к депутату-коммунисту Артему Александрову обращались жители дома по ул. Московской, 53А, где уже несколько лет не могут добиться ремонта детской песочницы и грибочка без шляпки, и жители дома по ул. Мичуринской, 50, где покрытие дворовой дороги находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствует освещение, а качели не работают.



По мнению Артёма Александрова, такие проблемы не должны становиться серьёзными вопросами. Если малые архитектурные формы располагаются на городской земле, их содержание должно быть обязанностью муниципалитета. Депутат критикует городской подход к решению этих вопросов, утверждая, что власти пытаются переложить ответственность за содержание детских площадок и малых архитектурных форм на жителей, что недопустимо.



Эти проблемы демонстрируют необходимость более системного и ответственного подхода со стороны городских властей к поддержанию и ремонту дворовых территорий и детских площадок. Жители Тамбова и области выражают серьёзное беспокойство по поводу состояния дворов, в которых они проживают. По данным тамбовского Центра управления регионом (ЦУР), за первые две недели июля было получено более 60 обращений граждан, касающихся грязи, плохого состояния или полного отсутствия малых архитектурных форм и детских площадок.Многие дворы имеют песочницы, но без песка, а детские грибочки часто лишены шляпок. Вместо ремонта накрывных конструкций, таких как шляпки или козырьки, власти зачастую просто удаляют их, что устраняет проблему только на первый взгляд. Качели, установленные во многих дворах, часто находятся в нерабочем состоянии.Жители Тамбова регулярно обращаются к депутатам городской Думы от КПРФ с такими проблемами. Например, во дворе по адресу ул. Чичканова, 131, спортивная площадка находится в плохом состоянии, хотя была недавно построена. По адресу ул. Чичканова, 22, обещанный ремонт двора несколько лет назад так и не был выполнен, что вызвало вмешательство прокуратуры.Также к депутату-коммунисту Артему Александрову обращались жители дома по ул. Московской, 53А, где уже несколько лет не могут добиться ремонта детской песочницы и грибочка без шляпки, и жители дома по ул. Мичуринской, 50, где покрытие дворовой дороги находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствует освещение, а качели не работают.По мнению Артёма Александрова, такие проблемы не должны становиться серьёзными вопросами. Если малые архитектурные формы располагаются на городской земле, их содержание должно быть обязанностью муниципалитета. Депутат критикует городской подход к решению этих вопросов, утверждая, что власти пытаются переложить ответственность за содержание детских площадок и малых архитектурных форм на жителей, что недопустимо.Эти проблемы демонстрируют необходимость более системного и ответственного подхода со стороны городских властей к поддержанию и ремонту дворовых территорий и детских площадок.



