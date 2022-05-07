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В результате неправильного ремонта дороги происходит подтопление жилого дома
Сегодня, 16:41
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Жильцы дома № 125 по ул. Советская несколько лет добиваются от городских властей решить проблему с дорогой по ул. Рабочая, после ремонта, которой образовался неправильный уклон проезжей части.
По результатам технического заключения на предмет оценки технического состояния конструкции входной группы/дебаркадера в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 125-123 и возможности дальнейшей эксплуатации сооружения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами эксперт пришел к выводу о разрушении несущей конструкции дома.
Согласно экспертизе замачивание конструкций стен и фундаментов происходит как от затекания атмосферных осадок через покрытие площадок входных групп, затекании воды под прилегающую отмостку и дорожное и тротуарное покрытие, а также из-за устройства уклонов заездов к дебаркадеру с отсутствием канализации для отвода ливневых стоков. В виду этого, фундаменты и стены здания регулярно находятся в замоченном состоянии.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, рассматриваемая проблема наглядно демонстрирует, в каком кризисе находится городское хозяйство. Депутат вместе с жильцами добивается от властей принятия мер для устранения неправильного уклона дороги по ул. Рабочая г. Тамбова в районе дома № 125 по ул. Советская или проведения работ по оборудованию ливневой канализации в этом же месте.
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