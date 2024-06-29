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Прокуратура выявила нарушения прав граждан по благоустройству двора на ул. Чичканова, 22

Вчера, 09:03
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Прокуратура выявила нарушения прав граждан по благоустройству двора на ул. Чичканова, 22 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова подтвердила обоснованность жалоб местных жителей на неисполнение работ по благоустройству дворовой территории домов №№ 18, 20, 22 и 48 по улице Чичканова. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров обратился в надзорные органы после того, как работы, запланированные на 2023 год, были неожиданно отложены на неопределённый срок.

По результатам проверки прокуратурой района было направлено представление в прокуратуру области для дальнейшего рассмотрения и внесения представления в адрес администрации города Тамбова.

Ранее, в ходе заседания городской Думы, Артём Александров поднял этот вопрос, на что администрация города возразила, что благоустройство дворовых территорий должно быть взято на себя самими жителями. Было обещано посодействовать включению двора в программу благоустройства, если жители согласятся взять на себя ответственность за содержание малых форм. Однако никаких конкретных результатов от администрации города пока не последовало, и ситуация остаётся нерешённой.

Фото: ПРАВО68
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