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» » В отношении ПАО «Квадра» возбудили дело за нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами

В отношении ПАО «Квадра» возбудили дело за нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами

Вчера, 19:36
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Депутат Тамбовской городской Думы, представляющий фракцию КПРФ, Артём Александров, получил ответ от прокуратуры по своему обращению о проблеме отсутствия водоснабжения в многоквартирном доме №28 по Моршанскому шоссе.

Надзорный орган сообщил, что проведены проверки по всем проблемам, выявлены нарушения и приняты меры реагирования. В частности, выяснилось, что теплоснабжение и подача горячей воды были нарушены из-за аварии на подающем трубопроводе ТМ-1 филиала АО «Квадра – «Тамбовская генерация». Прокуратурой Октябрьского района было направлено представление в адрес руководства АО «Квадра» - «Тамбовская генерация» об устранении нарушений закона, осуществлении перерасчета, а также было приглашено должностное лицо для дачи объяснений и возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.23. КоАП РФ.

Проблема с подачей воды, о которой ранее сообщил депутат Александров по словам местных жителей, была связана с ремонтом насоса, что было подтверждено в ходе прокурорской проверки. Насос был отремонтирован, однако за это время подвал затопило. По этому факту было направлено представление в адрес управляющей компании (ООО «УК Опора»).

Также в ходе проверки было обнаружено бойлерное оборудование, владельца которого установить не удалось. Поэтому было направлено требование в адрес главы администрации города Тамбова о проведении процедуры по определению собственника повысительного насосного оборудования в указанном доме.

«В случае выявления отсутствия собственника, администрации города указано на необходимость рассмотрения вопроса о признании данного повысительного насосного оборудования бесхозяйственным имуществом с последующим признанием права муниципальной собственности для дальнейшей передачи на обслуживание ресурсоснабжающей организации», - говорится в ответе прокуратуры.
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