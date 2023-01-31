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Прокуратурой пресечены нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Сегодня, 09:15
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Прокуратурой Мичуринского района в ходе проверки выявлены нарушения установленных законодательством сроков размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в деятельности администрации Жидиловского сельсовета.
Установлено, что в данной системе, органом местного самоуправления района не размещена информация о реализуемой муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Жидиловского сельсовета Мичуринского района Тамбовской области».
По отмеченному факту прокуратурой в адрес главы сельсовета внесено представление с требованиями об устранении нарушений, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ (нарушение сроков размещения информации в ГИС ЖКХ), направленное для рассмотрения в суд.
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