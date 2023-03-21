По требованию прокуратуры устранены нарушения законодательства при оказании муниципальных услуг 0 Прокуратурой Знаменского района проведена проверка по обращению местной жительницы о ненадлежащем оказании муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

От 25 до 55 тысяч рублей получили пострадавшие после посещения кафе 0 Суд удовлетворил исковые требования пострадавших в рамках присуждениям им компенсации за причиненный вред вследствие употребления некачественной продукции, изготовленной в одном из кафе города Рассказово.

Домкомы возмущены «благоустройством» по программе «Дворы Тамбовщины» 0 Вчера депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с председателями советов многоквартирных домов на пересечении улиц 3-й Линии и Широкая по вопросу реализации программы благоустройства «Дворы Тамбовщины».

По программе социальной газификации в Тамбовской области подано более 8,3 тыс. заявок 0 Вопросы социальной догазификации рассмотрели на заседании регионального штаба по газификации, которое прошло в Токаревке под председательством Главы Тамбовской области Максима Егорова.

Глава Рассказово Алексей Колмаков может уйти в отставку 0 С 27 марта может уйти в отставку глава города Рассказово Алексей Колмаков, который руководил городом с 2010 года. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Колмаков решил покинуть должность по состоянию здоровья.

В Тамбове начались занятия в «Школе молодого управленца» 0 Работа «Школы молодого управленца» организована благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на платформе «Точка кипения» при Тамбовском государственном техническом университете. Здесь стартовал третий сезон обучения.

Организована проверка по факту обстоятельств гибели двух человек 0 В Никифоровском районе около реки Польной Воронеж рядом с ул. Лесная в селе Екатеринино обнаружены тела мужчины, разыскиваемого как без вести пропавшего, и женщины, личность которой пока не установлена.

В 2023 году планируют отремонтировать 430 домов 0 В текущем году Фонд капитального ремонта Тамбовской области планирует провести работы в 436 многоквартирных домах нашей области. На эти работы будет направлено более 1 млрд рублей, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Жилищные условия смогут улучшить более 3500 семей.

Эксперты отмечают, что проблема с подтоплением Тамбова может приобрести разрушительные масштабы 0 Из-за активного таяния снега в этом году мы столкнулись со значительным паводком на территории Тамбова, который осложняют такие проблемы, как неправильное планирование территории под застройку, когда многие ручьи (реки) были засыпаны, и отсутствие ливневок в новых микрорайонах.

За год в Тамбовском регионе раскрыто более 1000 счетов эскроу 0 По данным регионального отделения Банка России на начало 2023 года в Тамбовской области открыто 1235 счетов эскроу. Остатки средств на таких счетах составили свыше 3,2 млрд рублей.

Тамбовский вуз вошёл в «Зелёную лигу» 0 Тамбовский государственный технический университет вошел в число вузов России, которые будут представлять «Зелёную лигу». Университет стал лучшим благодаря активной деятельности экологического движения волонтёрского центра «BeNature» ТГТУ. Всего отобрано 40 экоклубов при вузах России.

Актёры московского ВГИКа покажут спектакль в Тамбове 0 Вначале апреля на базе Тамбовского молодежного театра выступят гости из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. Студенты государственного университета покажут тамбовскому зрителю два спектакля и проведут класс-концерт.

Тамбовскую область накрыл туман 0 В ближайшие часы в Тамбовской области будет сохраняться сильный туман, затрудняющий движение транспортных средств, особенно на трассах. Видимость при таком тумане составит 200-500 метров.

Между Тамбовской областью и Крымом укрепляются отношения 0 Укрепляется сотрудничество между Тамбовской областью и Крымом, как по экономическим, так и по гуманитарным вопросам. В частности, развиваются деловые контакты, проводятся взаимные бизнес-миссии, идёт обмен опытом в решении актуальных задач в сфере труда и занятости.

Два игровых разработчика представят Тамбовскую область в финале Всероссийского конкурса 0 Обучающийся Инжавинской средней общеобразовательной школы Анатолий Ануфриев и дизайнер ИП «Крюк Е.И.» Юлия Спиридонова вместе с финалистами из других регионов поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии. Финал проекта «Начни игру»

Экотехнопарк "Центральный" презентовали на международной выставке WASMA 2023 0 Проект тамбовского экотехнопарка «Центральный» презентовали на международной вставке WASMA 2023, которая прошла в Москве с 14 по 16 марта при поддержке ППК РЭО. Представители инвестора - АО "Тамбовская сетевая компания" - рассказали о технологиях, которые будут использоваться при утилизации отходов

Тёплая погода обнажила недоделки в реализации программы «Дворы Тамбовщины» 0 Как сообщает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, тёплая погода обнажила недоделки в реализации программы «Дворы Тамбовщины» в Тамбове.

В Тамбовской области пройдут праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма 0 Девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметят по всей стране 18 марта. Этой дате посвящены различные акции и мероприятия, в которых может принять участие каждый желающий.

Жителей Тамбовской области ждет похолодание 0 В выходные дни на смену теплой погоде придет похолодание. В Тамбове ночью подморозит до -2…-5 градусов, днём +2…+5°С. Будет сохраняться сильный северо-восточный ветер, в субботу порывы до 10-15 м/с.

Тамбовских любителей природы приглашают принять участие в фотоконкурсе 0 В нашей стране стартовал Всероссийский фотоконкурс «Деревья – памятники живой природы». В конкурсе могут принять участие граждане России старше 18 лет.