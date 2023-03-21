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По требованию прокуратуры устранены нарушения законодательства при оказании муниципальных услуг
Сегодня, 10:45
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Прокуратурой Знаменского района проведена проверка по обращению местной жительницы о ненадлежащем оказании муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».
Установлено, что заявительницей через многофункциональный центр, направлено заявление об оказании услуги, которое, в нарушение требований Административного регламента, рассмотрено с нарушением установленного срока.
Принятое решение по результатам рассмотрения обращения не содержит ответов на поставленные в нем вопросы, является немотивированным и необоснованным. Фактически муниципальная услуга заявителю не оказана.
По результатам проверки в адрес главы администрации Знаменского района внесено представление, которое рассмотрено, местной жительнице в установленном порядке направлен ответ.
В отношении должностного лица, уполномоченного на рассмотрение обращения, прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении.
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