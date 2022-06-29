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Прокуратурой района принимаются меры к надлежащей организации освещения детской площадки
Вчера, 07:12
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Прокуратурой Бондарского района проведена проверка по обращению местной жительницы о ненадлежащем освещении детской площадки в пос. Строительный Бондарского района Тамбовской области.
В соответствии с действующими строительными нормами и правилами детские площадки и места отдыха во дворах должны иметь среднюю освещенность.
В ходе проверки установлено, что на основании договора от 01.10.2021 в пос. Строительный Бондарского района было установлено детское и спортивное оборудование, которое принято на баланс администрации Бондарского района.
Однако, в нарушение требований действующего законодательства, вышеуказанная детская площадка не имеет искусственного освещения.
В целях устранения нарушений прав детей на безопасные условия отдыха прокурором в администрацию Бондарского района внесено представление, результаты рассмотрения которого и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры района.
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