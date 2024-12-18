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Прокуратура через суд требует благоустройства двора на улице Чичканова в Тамбове
Вчера, 12:17
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Лидер фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артём Александров получил ответ от прокуратуры Тамбовской области по жалобам жителей домов №№ 18, 20, 22 и 48 на улице Чичканова о благоустройстве их двора.
В ходе проверки прокуратура подтвердила, что длительное бездействие администрации города нарушает права граждан. Ещё в июле надзорное ведомство направило представление в адрес городской администрации с требованием устранить нарушения, однако никаких действий предпринято не было.
В результате прокуратура Октябрьского района обратилась в Ленинский районный суд с иском о признании бездействия администрации незаконным и обязании выполнить работы по ремонту дорожного покрытия и благоустройству дворовой территории.
Этот двор ожидал своей очереди на благоустройство с 2017 года. Когда в 2023 году подошёл срок работ, их внезапно перенесли на неопределённое время, сославшись на отсутствие зарезервированных средств.
Прокуратура области взяла рассмотрение этого дела под свой контроль. Жители надеются, что благодаря вмешательству судебной системы благоустройство их двора наконец будет выполнено.
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