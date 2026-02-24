|
Суд подтвердил: администрация Тамбова затянула выбор управляющих компаний для домов
Вчера, 12:00
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции и отказал администрации Тамбова в удовлетворении жалобы по делу о выборе управляющих компаний для многоквартирных домов.
Поводом для спора стало обращение компании «ЖК ТИС», которая в конце 2024 года прекратила управление рядом домов после окончания сроков договоров. Новую управляющую компанию собственники выбрать не смогли, а дома были исключены из реестра лицензий прежней УК.
Компания настаивала, что в такой ситуации городские власти обязаны были провести открытый конкурс и обеспечить бесперебойное управление домами. Однако соответствующие решения своевременно приняты не были.
Суд установил, что администрация нарушила предусмотренные законом сроки. Отдельно отмечено, что в некоторых домах доля частных собственников составляет менее половины, что затрудняет самостоятельный выбор способа управления без участия муниципалитета.
Позже городские власти объявили конкурсы по ряду адресов, часть из них была назначена на январь 2026 года, а по одному дому победитель определён ещё в ноябре 2025 года. Тем не менее суд признал факт просрочки и незаконного бездействия.
Постановление вступило в силу и может быть обжаловано в кассационной инстанции.
