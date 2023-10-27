Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Школу в Майском в Тамбове могут не успеть построить в запланированные сроки

В Тамбове провели круглый стол по теме неприятных запахов от производственных предприятий

Деятельность мичуринского отделения «РСВА» отмечена благодарностью воинской части

ТГТУ празднует 65-летие

В Мичуринске состоялось очередное мероприятие в рамках проекта: «Встреча поколений»

В Тамбове сносят флигель семьи Лиона на углу Советской и Лермонтовской

Налоговая служба хочет обанкротить ООО «Альянсстройсервис» из-за 1,5 млрд рублей долга

В Мичуринском районе увековечили память героя СВО

В Тамбовской области отмечен заметный рост стоимости топлива

В Тамбовской области проходят мероприятия в честь 100-летия Зои Космодемьянской

В Тамбове неэффективно расходуют денежные средства на уличное освещение

В Татаново продолжается стройка на берегу Цны

» » В Тамбове подвели итоги старта отопительного сезона

В Тамбове подвели итоги старта отопительного сезона

Сегодня, 10:26
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове подвели итоги старта отопительного сезона Администрация города Тамбов информирует о проведении рабочего совещания, в котором приняли участие представители поставщиков ресурсов и управляющих компаний. В ходе совещания обсуждались результаты запуска отопления в многоквартирных домах города.

Среди основных тем обсуждения стоит выделить жалобы горожан, связанных с проблемами при запуске отопления. Больше всего нареканий поступило по адресу управляющих компаний "Центральная," "Созвездие," "Опора" и "Управдом 68." Они справились с этой задачей менее успешно несмотря на то, что обслуживают приблизительно 250 многоквартирных домов.

Причиной такого неудачного старта оказалось невыполнение своевременного развоздушивания систем и других профилактических мероприятий со стороны указанных организаций.

Администрация города отмечает, что в текущем году процесс запуска отопления прошел более гладко, отмечая, что почти 98% домов были отапливаемыми к десятому дню с начала отопительного сезона. Однако следует отметить, что далеко не все дома были полностью отапливаемыми, и было множество жалоб от граждан на холодные радиаторы в некоторых многоквартирных домах, за что непосредственно несут ответственность управляющие компании.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове продолжается подготовка к отопительному сезону

Готов ли Тамбов к отопительному сезону?

В Тамбове подведены итоги отопительного сезона

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

В Тамбове ждут тепла жители 19 многоквартирных домов

18 домов Тамбова остались без отопления



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Администрация Тамбова выставила на торги туалет на рынке

Сегодня, 11:15
0
Администрация Тамбова предоставляет в аренду туалет, который находится на первом этаже Дома быта "Русь". Это помещение, принадлежащее муниципалитету, имеет общую площадь 9,4 квадратных метра. Начальная ставка за аренду составляет 3 144 рубля в месяц. Заявки от потенциальных арендаторов принимаются

ФК «Спартак» обыграл на домашнем поле ФК «Знамя»

Сегодня, 11:01
0
На стадионе "Спартак" в Тамбове завершилась футбольная встреча в рамках LEON-Первенства Второй Лиги "Дивизион Б" сезона 2023 года между ФК "Спартак" и ФК "Знамя". Команда из Тамбова одержала победу над соперниками из Ногинска со счетом 2:0.

Мужчина, чтобы скрыть своё правонарушение, сделал ложный донос

Сегодня, 10:33
0
В результате проведения процессуальной проверки было установлено, что 29-летний резидент Петровского района представил ложную информацию в дежурную часть полицейского участка относительно угона своего автомобиля. По данным следствия, он сделал это с намерением скрыть совершенное им правонарушение,

В Тамбове подвели итоги старта отопительного сезона

Сегодня, 10:26
0
Администрация города Тамбов информирует о проведении рабочего совещания, в котором приняли участие представители поставщиков ресурсов и управляющих компаний. В ходе совещания обсуждались результаты запуска отопления в многоквартирных домах города.

Депутат обозначил на заседании Тамбовской гордумы проблемы с благоустройством дворов

Вчера, 17:05
0
На последнем заседании Тамбовской городской Думы руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров, задал вопрос о причинах задержек в выполнении работ по улучшению городской инфраструктуры главе администрации города Тамбова Максиму Косенкову.

Сегодня в Тамбове ограничат движение у стадиона «Спартак»

Вчера, 10:38
0
Сегодня, 28 октября, в Тамбове будут введены временные ограничения на автомобильное движение в районе стадиона "Спартак". Эти меры связаны с проведением футбольного матча чемпионата LEON-Первенства Второй Лиги, сезон 2023, между ФК "Спартак" и ФК "Знамя".

РСХБ - первый банк в России, в котором можно бесплатно оформить сертификат УКЭП в «Госключе»

27 октября 2023
0
С 26 октября во всех отделениях Россельхозбанка появится возможность всем желающим (не только клиентам банка) абсолютно бесплатно оформить сертификат УКЭП (усиленную квалифицированную цифровую подпись) в мобильном приложении «Госключ» для подписания документов в электронном формате.

Жители села Красивка просят отремонтировать больницу

27 октября 2023
0
Жители села Красивка Инжавинского муниципального округа бьют тревогу и просят огласки в вопросе ремонта местного врачебного пункта, - сообщает издание «ПРАВО68».

Школу в Майском в Тамбове могут не успеть построить в запланированные сроки

27 октября 2023
0
Глава Тамбовской области Максим Егоров, выразил необходимость ускорения темпов строительства школ в микрорайоне Майский и селе Алгасово Моршанского округа.

В Тамбове ужесточат требования к фасадам зданий в центре города

27 октября 2023
0
На последнем заседании городской думы в Тамбове было одобрено обновление дизайн-кода для исторического центра города. Утвержденные изменения в правилах землепользования и застройки распространяются на здания в исторической части города и на те, которые будут подвергнуты капитальному ремонту или

УФАС выявило нарушения при организации торгов по выбору управляющих компаний

27 октября 2023
0
Управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) в Тамбовской области получило жалобу относительно действий организатора торгов в рамках проведения конкурса по выбору управляющих организаций, ответственных за управление многоквартирными домами в городе Тамбове. Об этом сообщила

В Тамбовскую область поставляли колбасу с возбудителем ботулизма

26 октября 2023
0
По информации Россельхознадзора ООО «Саратовский МПК «Ресурс» поставило в два магазина крупной продовольственной сети в Тамбовской области полусухую колбасу, содержащую сульфитредуцирующие клостридии. Речь идет о продукции под торговой маркой «Дым Дымыч».

Главному бухгалтеру ТСЖ из Рассказово вынесен приговор

26 октября 2023
0
Рассказовская межрайонная прокуратура поддержала обвинение в уголовном суде против бывшей бухгалтерши ТСЖ "Центр". Она была признана виновной в совершении серьезного преступления, а именно, присвоении средств в особо крупном размере, согласно статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это

Тамбовская городская Дума приняла ряд важных решений по льготам

26 октября 2023
0
Тамбовская городская Дума приняла решение продлить льготы по земельному налогу для участников специальной военной операции на налоговый период 2023 года. Эта мера направлена на поддержку участников военных действий.

В Мичуринске установили новый арт-объект в виде карты

26 октября 2023
0
В студенческом сквере города Мичуринска был установлен новый арт-объект, представляющий собой макет старинной городской карты начала XX века. Эта инновационная инсталляция позволяет жителям и посетителям города ознакомиться с историческими названиями улиц и площадей, сравнить их с современными, а

В Моршанске появились инновационные пешеходные переходы

26 октября 2023
0
В Моршанске были введены в эксплуатацию сразу четыре новых проекционных пешеходных перехода, представляющие собой инновационное решение для обеспечения безопасности на дорогах. Эти переходы отличаются от обычных "зебр" тем, что используют проекции для подсветки пешеходных дорожек.

В Тамбовской области хотят заменить 87 лифтов

25 октября 2023
0
В текущем году в Тамбовской области будет выполнена замена лифтового оборудования в 31 многоквартирном доме в рамках программы капитального ремонта. Из этого числа 26 находятся в Тамбове, четыре в Мичуринске и один в Котовске. Планируется заменить общее количество 87 лифтов в два этапа: 35 до конца

В дорожный фонд области будут поступать штрафы от водителей большегрузов

25 октября 2023
0
В Тамбовской областной Думе были представлены два законопроекта, связанные с перераспределением средств в пользу регионального дорожного фонда. Один из них касается взимания штрафов за нарушения правил дорожного движения со стороны крупногабаритных транспортных средств, а второй законопроект

И.о. министра соцзащиты Тамбовской области Анна Орехова ушла в отставку

25 октября 2023
0
Анна Орехова завершила свои обязанности министра социальной защиты и семейной политики в Тамбовской области, как было подтверждено представителями правительства региона порталу "ПроТамбов".

Россельхозбанк принял участие в работе дискуссионной площадки Делового центра в Тамбове

25 октября 2023
0
Тамбовский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в работе Делового центра – традиционной дискуссионной площадки для органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества, программа которого включает актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

В Тамбовской области изменилась мусорная логистика

24 октября 2023
0
С 1 октября 2023 года свою работу прекратил полигон захоронения ТКО на территории Рассказовского района. Полигон был закрыт на реконструкцию эксплуатирующей его организацией ООО «КомЭк» на срок не менее 7 месяцев (до мая 2024 года). В связи с этим в Тамбовской области была пересмотрена логистика
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, бюджет, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги