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В Тамбове подвели итоги старта отопительного сезона
Сегодня, 10:26
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Администрация города Тамбов информирует о проведении рабочего совещания, в котором приняли участие представители поставщиков ресурсов и управляющих компаний. В ходе совещания обсуждались результаты запуска отопления в многоквартирных домах города.
Среди основных тем обсуждения стоит выделить жалобы горожан, связанных с проблемами при запуске отопления. Больше всего нареканий поступило по адресу управляющих компаний "Центральная," "Созвездие," "Опора" и "Управдом 68." Они справились с этой задачей менее успешно несмотря на то, что обслуживают приблизительно 250 многоквартирных домов.
Причиной такого неудачного старта оказалось невыполнение своевременного развоздушивания систем и других профилактических мероприятий со стороны указанных организаций.
Администрация города отмечает, что в текущем году процесс запуска отопления прошел более гладко, отмечая, что почти 98% домов были отапливаемыми к десятому дню с начала отопительного сезона. Однако следует отметить, что далеко не все дома были полностью отапливаемыми, и было множество жалоб от граждан на холодные радиаторы в некоторых многоквартирных домах, за что непосредственно несут ответственность управляющие компании.
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