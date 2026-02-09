|
Администрацию Тамбова обязали спасти исторический дом на Советской, 77
9 февраля 2026
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация Тамбова обязана заняться сохранением исторического дома на улице Советской, 77. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, по которому мэрия должна разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания — памятника архитектуры регионального значения. Об этом сообщает издание «Вердикт».
Как установили суды, охранное обязательство по дому было принято ещё в 2017 году. Документы на реставрацию должны были подготовить до 2018 года, а сами работы — провести в 2019–2023 годах. Однако за эти годы здание так и не было приведено в порядок.
Городские власти пытались оспорить решение, заявляя, что ответственность за состояние дома должны нести собственники квартир. Но суд указал: на момент приватизации жильё уже находилось в неудовлетворительном состоянии, капитальный ремонт не проводился, а значит расходы на общее имущество по-прежнему лежат на муниципалитете.
Суд также отклонил доводы о нехватке средств в бюджете, подчеркнув, что финансовые трудности не могут служить оправданием для неисполнения обязательств по сохранению объектов культурного наследия.
Таким образом, администрация должна в ближайший год подготовить проектную документацию, а затем в течение трёх лет выполнить все необходимые работы, чтобы исторический дом на одной из центральных улиц Тамбова не продолжал разрушаться.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.