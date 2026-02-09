Администрацию Тамбова обязали спасти исторический дом на Советской, 77 Комментариев: 0



Как установили суды, охранное обязательство по дому было принято ещё в 2017 году. Документы на реставрацию должны были подготовить до 2018 года, а сами работы — провести в 2019–2023 годах. Однако за эти годы здание так и не было приведено в порядок.



Городские власти пытались оспорить решение, заявляя, что ответственность за состояние дома должны нести собственники квартир. Но суд указал: на момент приватизации жильё уже находилось в неудовлетворительном состоянии, капитальный ремонт не проводился, а значит расходы на общее имущество по-прежнему лежат на муниципалитете.



Суд также отклонил доводы о нехватке средств в бюджете, подчеркнув, что финансовые трудности не могут служить оправданием для неисполнения обязательств по сохранению объектов культурного наследия.



