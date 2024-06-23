«Россети Центр» проиграли апелляционный суд Комментариев: 0



Разбирательства между «Тамбовэнерго» и ТСК начались в августе 2022 года. В иске филиала ПАО «Россети Центр» утверждалось, что в 2008 году между сторонами и ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» был заключён договор на передачу электроэнергии. В 2012 году правительство РФ потребовало внести в договор «существенные изменения», о чём «Россети Центр» неоднократно уведомляли ТСК, но не получили согласования. В результате «Россети Центр» посчитали договор «незаключённым» и отозвали акты за первые пять месяцев 2022 года, что позволило им требовать 508,8 млн руб. за оказанные услуги. В ходе разбирательств сумма требований была снижена до 171 млн руб., но суд установил, что услуги были оказаны в полном объёме и «необоснованного обогащения» не было.



Иск к ТОСК был подан в суд в конце июня 2023 года, с требованием на сумму 1,01 млрд руб. В ответ ТОСК подала встречный иск на 1,1 млрд руб. Согласно материалам дела, в 2009 году между ТОСК и «Тамбовэнерго» был заключён договор на поставку электроэнергии. С июля 2022 года по апрель 2023 года «Россети Центр» оказал ТОСК услуги на 1,01 млрд руб., но оплата была неполной. В процессе разбирательства «Россети Центр» уточнили сумму требований до 348,5 млн руб., что соответствовало сумме задолженности. ТОСК отказалась от встречного иска.



Суд постановил, что задолженность ТОСК перед «Тамбовэнерго» была погашена зачетом встречных обязательств, и отказал в удовлетворении иска «Россети Центр». Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы филиала ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» — на решения первой инстанции об отказе во взыскании 171 млн руб. «необоснованного обогащения» с АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) и 348,5 млн руб. задолженности за поставку электроэнергии с АО «Тамбовская областная сбытовая компания» (ТОСК), которая полностью принадлежит ТСК.Разбирательства между «Тамбовэнерго» и ТСК начались в августе 2022 года. В иске филиала ПАО «Россети Центр» утверждалось, что в 2008 году между сторонами и ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» был заключён договор на передачу электроэнергии. В 2012 году правительство РФ потребовало внести в договор «существенные изменения», о чём «Россети Центр» неоднократно уведомляли ТСК, но не получили согласования. В результате «Россети Центр» посчитали договор «незаключённым» и отозвали акты за первые пять месяцев 2022 года, что позволило им требовать 508,8 млн руб. за оказанные услуги. В ходе разбирательств сумма требований была снижена до 171 млн руб., но суд установил, что услуги были оказаны в полном объёме и «необоснованного обогащения» не было.Иск к ТОСК был подан в суд в конце июня 2023 года, с требованием на сумму 1,01 млрд руб. В ответ ТОСК подала встречный иск на 1,1 млрд руб. Согласно материалам дела, в 2009 году между ТОСК и «Тамбовэнерго» был заключён договор на поставку электроэнергии. С июля 2022 года по апрель 2023 года «Россети Центр» оказал ТОСК услуги на 1,01 млрд руб., но оплата была неполной. В процессе разбирательства «Россети Центр» уточнили сумму требований до 348,5 млн руб., что соответствовало сумме задолженности. ТОСК отказалась от встречного иска.Суд постановил, что задолженность ТОСК перед «Тамбовэнерго» была погашена зачетом встречных обязательств, и отказал в удовлетворении иска «Россети Центр».



