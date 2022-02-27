Ушел из жизни бывший руководитель «Тамбовэнерго» 0 Вчера скоропостижно скончался бывший директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Николай Богомолов.

В Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода 0 В городе Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода. В конце 2021 года архитектурный ансамбль на ул. Андреевская («Епархиальный свечной завод») внесли в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

С 1 марта начнется выплата детских пособий 0 С 1 марта начнется выплата средств по уходу за ребёнком до полутора лет. На помощь могут рассчитывать 4042 жителя региона.

В Тамбове экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «РИО» 0 Вчера в Тамбове в экстренном порядке были эвакуированы посетители и персонал ТЦ «РИО», как сообщают очевидцы, заработал сигнал тревоги – «пожарная опасность».

Артем Александров: «Снижение доходов достигло критических показателей» 0 На заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял тему, что в текущих непростых условиях жители города и области ждут от властей реальных мер поддержки.

Почти 10 лет многодетные семьи не могут построить дома на болоте 0 Теперь на сайт врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова поступают обращения от многодетных семей из Тамбовского района, которым в 2013 году выделили земли в районе села Куксово Тамбовского района.

Тамбов ждет плюсовая температура 0 В последние дни зимы и вначале марта жителей Тамбовской области ждет плюсовая температура. Сегодня будет не больше 2 градуса тепла, в воскресенье около 0 градусов, пройдет снег с дождем.

В Тамбове хотят приватизировать единственную муниципальную аптеку 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы отвечая на вопрос депутата Артёма Александрова о необходимости поддержать муниципальную аптеку, глава администрации Максим Косенков заявил, что на сегодняшний день нет необходимости сохранения какой-либо форм поддержки данного предприятия.

Скончался председатель контрольного комитета города Тамбова 0 Вчера ушла из жизни Людмила Воробьева председатель контрольного комитета администрации города Тамбова, - сообщает «ПроТамбов». Она боролась с онкологическим заболеванием.

Россельхозбанк направил 25 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области в 2021 году 0 За 2021 год Тамбовский региональный филиал РСХБ предоставил агропромышленному комплексу региона 25 млрд рублей кредитных средств (из них 15 млрд рублей — по льготной ставке), увеличив выдачи на 3,3 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Одним из ключевых направлений финансирования банка остается

В Тамбове бездомные собаки напали на женщину 0 По информации портала «Блокнот-Тамбов» бездомные собаки напали на женщину, которая возвращалась из детского садика «Семицветик».

Гражданин стал жертвой «двойников» судебных приставов 0 К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратился житель Московской области, который указал, что судебными приставами-исполнителями Октябрьского районного отдела города Тамбова в отношении него необоснованно возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного

На остановках проверяют соблюдение масочного режима 0 В Тамбове на остановке пассажирского транспорта «Парк Победы» прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима. В рейде приняли участие сотрудники администрации города, регионального управления автомобильных дорог и транспорта, муниципальных учреждений «Аварийно-спасательная служба» и полиции.

Во дворах Тамбова демонтируют незаконные блокираторы 0 В Тамбове сотрудники «Спецтехуниверсала» освободили несколько дворов от незаконно установленных блокираторов. Демонтаж конструкций провели на улицах Советской, Тулиновской, Тамбов-4.

В Тамбове открылась новая касса приёма платежей за ЖКУ 0 В центре Тамбова рядом с бывшим кинотеатром «Модерн» в магазине «Пятёрочка» открылась новая касса приёма платежей за жилищно-коммунальные услуги АО «ТОСК».

В Тамбовской области продлили коронавирусные ограничения 0 По решению региональных властей в Тамбовской области продлили коронавирусные ограничения, в том числе они касаются деятельности кафе.

В Тамбове загорелась строящаяся школа 0 Вчера в Тамбове ночью произошел пожар в строящейся школе в микрорайоне «Телецентр» на севере областного центра. Загорелся утеплитель на кровле. Оперативно в 22:00 пожар локализован на площади 180 кв.м., работали четыре автоцистерны и автолестница.

В Тамбове проходит опрос о замене троллейбусов электробусами 0 Жителей города Тамбова просят высказать свою позицию насчет предложения властей заменить троллейбусы электробусами. Поучаствовать в опросе можно на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование» — «Опросы». Перед этим нужно пройти авторизацию.

Россельхозбанк увеличил кредитование фермеров 0 В Москве завершился 33-й съезд АККОР. Представители фермерских хозяйств, государственных органов власти и бизнес-структур обменялись мнениями по актуальным вопросам развития АПК. В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.