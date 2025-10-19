|
В Тамбове назначили нового руководителя комитета ЖКХ
Глава администрации Тамбова Максим Косенков утвердил нового председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Александр Шелудяков, ранее уже работавший в структурах городской администрации.
Как уточнили в мэрии, Александр Шелудяков возглавлял комитет дорожного хозяйства и транспорта с 2010 по 2015 год, затем руководил муниципальным предприятием «Тамбовгортранс». После ухода с муниципальной службы несколько лет трудился в медицинской сфере — заместителем главврача по хозяйственным вопросам.
До нового назначения обязанности руководителя комитета ЖКХ исполняла Наталья Трунова. Её временное руководство началось после ухода Олега Вискова, который ранее возглавлял комитет, а затем перешёл на должность заместителя главы администрации города.
Назначение Шелудякова, по словам источников в мэрии, призвано укрепить работу комитета ЖКХ, который курирует вопросы благоустройства, содержания городских территорий, теплоснабжения и водоснабжения.
Глава администрации Максим Косенков подчеркнул, что от новой команды ожидают системной и быстрой работы — в том числе по устранению последствий коммунальных аварий и повышению качества обслуживания в многоквартирных домах.
