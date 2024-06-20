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Антон Долгов стал заместителем главы администрации города Тамбова
В администрации областного центра назначили нового заместителя главы. Им стал 33-летний Антон Долгов, который будет курировать сферы торговли и поддержки предпринимательства, комитет экономики, стратегического развития и проектной деятельности, управление цифрового развития и информационных технологий, а также комитет земельных отношений.
До этого Долгов занимал пост заместителя председателя Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов. Родился он в Сосновке и в 2012 году окончил ТГТУ по специальности «Юриспруденция». После этого он прошёл аспирантуру в том же университете.
Свои трудовые шаги Антон Долгов начал в 2008 году, работая юрисконсультом в Тамбовской региональной общественной организации «Центр правовых технологий «Гражданский союз». Позже он возглавлял юридическую клинику «Студенческая правовая приёмная» ТГТУ, трудился юристом в пенсионном фонде и ассоциации «Юристы за гражданское общество».
Фото: city.tambov.gov.ru
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В администрации областного центра назначили нового заместителя главы. Им стал 33-летний Антон Долгов, который будет курировать сферы торговли и поддержки предпринимательства, комитет экономики, стратегического развития и проектной деятельности, управление цифрового развития и информационных
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