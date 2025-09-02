|
Максим Косенков решил «побороться» за пост главы администрации Тамбова
В понедельник, 3 сентября, в последний день приёма заявлений, действующий глава администрации Тамбова Максим Косенков подал документы на участие в конкурсе на должность мэра города. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Максим Косенков руководит городской администрацией с 2022 года, а до этого два года был временно исполняющим обязанности главы. Его выдвижение стало ожидаемым шагом, всего в списке претендентов семь человек.
Среди других участников:
– депутат гордумы от ЛДПР Денис Дубовицкий,
– представитель партии СРЗП Валерий Ляшенко,
– предприниматель и активист Станислав Ханеня,
– молодой самозанятый юрист Дмитрий Серебряков,
– директор стоматологической клиники Александр Корчагин,
– менеджер по закупкам Алексей Лаврентьев.
Конкурс состоится 10 сентября. До этого участники пройдут все необходимые процедуры: в том числе проверку документов и квалификационные этапы. Победитель будет избран городской думой и получит полномочия главы администрации Тамбова.
