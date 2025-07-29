Конкурс на пост главы администрации Тамбова назначен на 10 сентября Комментариев: 0



Процедура назначения главы администрации проходит в соответствии с действующим уставом города: конкурс объявляется не менее чем за 45 дней до выборов депутатов городской Думы, которые, в свою очередь, пройдут 14 сентября. Действующий глава администрации Максим Косенков, занимающий пост с февраля 2022 года, может участвовать в конкурсе повторно. Напомним, в апреле 2025 года он перешёл из партии «Родина» в «Единую Россию» по приглашению врио губернатора региона Евгения Первышова.



Однако не все депутаты поддержали процедуру конкурсного назначения. Лидер фракции КПРФ Артём Александров заявил о своём несогласии с действующей моделью. Он и депутат Григорий Назаров отказались участвовать в работе конкурсной комиссии, подчёркивая, что считают единственно легитимной формой избрания главы администрации — прямое голосование жителей.



«Руководитель администрации должен избираться народом. Это не только укрепляет демократию, но и повышает ответственность должностного лица перед горожанами», — отметил Александров. Он также добавил, что подобный подход поможет восстановить доверие населения к органам местного самоуправления.



Дополнительный повод для обсуждений вызвало и снятие с повестки дня новой редакции Устава города, в котором рассматривался порядок избрания главы администрации. Документ отправлен на доработку и согласование. Однако, как ранее сообщалось, обновлённая редакция также не предусматривает возвращения к прямым выборам.



Таким образом, несмотря на протестную позицию части депутатов, городские власти продолжат действовать в рамках существующей конкурсной модели, вызывающей споры по вопросу её демократичности и прозрачности. Тамбовская городская Дума утвердила дату проведения конкурса на замещение должности главы городской администрации. Как сообщили в пресс-службе представительного органа, конкурс состоится 10 сентября 2025 года. Приём документов от кандидатов будет вестись с 4 августа по 3 сентября.Процедура назначения главы администрации проходит в соответствии с действующим уставом города: конкурс объявляется не менее чем за 45 дней до выборов депутатов городской Думы, которые, в свою очередь, пройдут 14 сентября. Действующий глава администрации Максим Косенков, занимающий пост с февраля 2022 года, может участвовать в конкурсе повторно. Напомним, в апреле 2025 года он перешёл из партии «Родина» в «Единую Россию» по приглашению врио губернатора региона Евгения Первышова.Однако не все депутаты поддержали процедуру конкурсного назначения. Лидер фракции КПРФ Артём Александров заявил о своём несогласии с действующей моделью. Он и депутат Григорий Назаров отказались участвовать в работе конкурсной комиссии, подчёркивая, что считают единственно легитимной формой избрания главы администрации — прямое голосование жителей.— отметил Александров. Он также добавил, что подобный подход поможет восстановить доверие населения к органам местного самоуправления.Дополнительный повод для обсуждений вызвало и снятие с повестки дня новой редакции Устава города, в котором рассматривался порядок избрания главы администрации. Документ отправлен на доработку и согласование. Однако, как ранее сообщалось, обновлённая редакция также не предусматривает возвращения к прямым выборам.Таким образом, несмотря на протестную позицию части депутатов, городские власти продолжат действовать в рамках существующей конкурсной модели, вызывающей споры по вопросу её демократичности и прозрачности.



