Почти 80% прошли вакцинацию от коронавируса 0 В Тамбовской области вакцинацию от коронавируса прошло почти 80% населения подлежащее вакцинации. Самая высокая доля вакцинированных людей в Первомайском районе — 102,6% от подлежащего населения и г.Котовске — 100,2%. Самая низкая остается в г.Мичуринске — 57,9% и Мичуринском районе.

На главу администрации города Тамбова документы подали четыре кандидата 0 Завершился прием документов на конкурс по избранию главы администрации города Тамбова, документы подали четыре претендента. Сегодня состоится заседание рабочей группы конкурсной комиссии, после которого озвучат имена претендентов, допущенных к конкурсу.

Максим Косенков: «На заборе тоже пишут» 0 Вчера на заседании Тамбовской городской Думы была обсуждена тема о намерениях ООО «РКС-Тамбов» приостановить услуги водоотведения на объектах муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» в связи с долгами предприятия.

Мост на Гастелло не «пропустил» фуру с конфетами 0 На днях на железнодорожном путепроводе на ул. Гастелло в городе Тамбове произошло очередное ДТП - фура въехала в мостовое сооружение.

В Тамбовской области более 50 тысяч студентов 0 25 января отмечается День российского студенчества. В Тамбовской области обучается более 50 тысяч студентов. Лучшие из лучших получают повышенные и именные стипендии, гранты, представляют область на конкурсах.

Совет ректоров университетов возглавил Алексей Ильин 0 После шестилетнего перерыва возобновил свою работу совет ректоров ВУЗов Тамбовской области, который возглавил директор Тамбовского филиала РАНХиГС Алексей Ильин.

Какие вопросы волнуют жителей Тамбовской области? 0 15 февраля пройдет «прямая линия» с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в настоящее время идет сбор вопросов от жителей региона. Обращения принимаются под постом Максима Егорова, по бесплатной «горячей линии» 8-800-101-86-43, в официальной группе администрации ВК и т.д.

В Моршанском районе в ДТП пострадали четыре человека 0 В Моршанском районе в результате ДТП на участке дороги «Тамбов-Шацк» пострадало четыре человека. Водитель легкого автомобиля не учел дорожные и погодные условия, из-за чего машину занесло, в результате машина врезалась в отбойник.

В 2,6 млрд рублей обойдется ремонт дороги «Северный обход» 0 10 февраля планируют объявить победителя в торгах по капитальному ремонту части автодороги Р-208 «Тамбов – Пенза» (9 – 19 км) – «Северный обход». Стоимость проекта 2,57 млрд рублей. Работы должны выполнить в течение трех лет.

На поддержку предпринимателей направят 182 млн рублей 0 В Тамбовской области по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется три региональных проекта, предусматривающих создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, для работы самозанятых граждан, а также

Для входа в ТГТУ предъявление QR-кодов требовать не будут 0 Администрация Тамбовского государственного технического университета сообщает, что для входа на территорию университета студентов ТГТУ предъявление QR-кодов требовать не будут.

Губернатор объявил конкурс по уборке снега 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил конкурс по уборке снега для муниципальных образований. В конце зимнего сезона победитель получит современную коммунальную технику для уборки муниципалитета - снегоочиститель на базе КАМАЗа.

Реальные доходы жителей области сократились на 15% 0 Аналитическая группа ING специально для издания Forbes провела исследование благосостояния российского населения. По мнению экспертов, пандемия усугубила разрыв между «богатыми» и «бедными». Абсолютным лидером по падению доходов населения является Тамбовская область.

В Тамбове заявили о нарушениях на выборах 0 Продолжаются судебные разбирательства, связанные с выборами депутатов в 2021 году. На днях состоялось судебное заседание в Октябрьском районном суде по обжалованию итогов выборов на участке № 750 в городе Тамбове.

После вмешательства прокуратуры расселен аварийный дом 0 Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проведена проверка по факту обрушения стены многоквартирного дома по ул. Октябрьская в августе прошлого года.

Застройщика дома по Коммунальной, 46 признали банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о признании банкротом ООО «Элитстрой». Скандально известный застройщик забросил строительство жилого дома № 46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Инициатором банкротства выступил Фонд защиты прав граждан.

Студенты ТГТУ выступают против введения QR-кодов 0 На фоне возможного введения обязательных QR-кодов для прохождения в корпуса ТГТУ студенты сформировали инициативную группу. Инициативная группа студентов планирует провести собрание против обязательного введения кодов, а также обратиться в адрес руководства университета и прокуратуры.

Стенд «Мичуринцы—кавалеры боевых орденов» разместят в музейной комнате «Боевой славы» 0 Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг, в музейной комнате «Боевой славы», расположенной по адресу ул. Гоголевская, 88 а, накануне празднования очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана, Правление ММО ТО ООО

В суд поступило уголовное дело в отношении брата вице-губернатора 0 Октябрьский районный суд Тамбова приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего гендиректора ООО «Тамбовстроймеханизация» Мурата Габуева, его брат Арсен Габуев занимает должность заместителя главы администрации области, курирует строительство и дороги.