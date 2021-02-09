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В Котовске в третий раз не могут провести конкурс на главу города
Вчера, 11:01
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Вчера в третий раз не состоялся конкурсный отбор на главу города Котовска. Если раньше члены конкурсной комиссии от администрации Тамбовской области не принимали участие в заседаниях, поскольку заболели коронавирусом, то теперь они написали заявления о выходе из комиссии.
На должность главы Котовска подали документы три человека, один из кандидатов — Алексей Плахотников. Стоит отметить, что он также собирался стать главой города Тамбова, однако конкурс признали несостоявшимся.
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