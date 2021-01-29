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Во второй раз перенесен конкурс на главу города Котовска
Вчера, 15:57
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Вчера вновь не состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Котовска. Пять членов конкурсной комиссии продолжают болеть. Один из претендентов на должность – действующий глава города Алексей Плахотников.
Тем временем сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать скандальное уголовное дело о хищении 200 млн рублей при строительстве котельных в Котовске.
Следующее заседание конкурсной комиссии назначено на 9 февраля 2021 года.
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