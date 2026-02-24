|
Маршрут до вокзала и новые автобусы: в Тамбове усилили работу общественного транспорта
Вчера, 14:02
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове продолжают корректировать работу общественного транспорта. Как сообщил глава администрации Максим Косенков, 25 февраля маршрут № 56 продлили до железнодорожного вокзала, а количество автобусов на линии увеличили до четырёх.
С 18 февраля запущен укороченный маршрут № 31Н от Полынковского кладбища до Центрального рынка. Он работает по будням в часы пик и помогает разгрузить маршрут № 31Р.
На одном из самых востребованных направлений — маршруте № 8 — добавили три новых автобуса, купленных на средства областного бюджета. Также увеличено количество машин на маршруте № 8С «Динамо — м-н Северный» — теперь их шесть вместо четырёх.
Городские власти вместе с областным министерством транспорта рассматривают возможность покупки ещё 15 вместительных автобусов.
Постепенно улучшается и кадровая ситуация в «Тамбовгортрансе»: после повышения зарплат в прошлом году на предприятие пришли 16 новых водителей, ещё семь оформляют документы.
По словам главы администрации, власти ежедневно отслеживают, сколько транспорта фактически выходит на маршруты, чтобы быстрее реагировать на обращения жителей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.