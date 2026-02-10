|
Тамбовчане часами ждут автобусы на морозе: власти обещают усилить маршруты
Вчера, 20:08
Сильные снегопады и морозы до минус 30 градусов обернулись для тамбовчан серьёзными проблемами с общественным транспортом. Как сообщает издание «Вердикт», в последние дни жители города были вынуждены подолгу стоять на остановках, а автобусы приходили переполненными или вовсе не появлялись.
Наибольшие трудности, по словам горожан, возникли на популярных маршрутах № 50, 55, 23, 1, 18С и 18. В часы пик ожидание могло превышать полчаса.
Очевидной причиной стали нерасчищенные от снега дороги — транспорт застревал в пробках и сбивался с графика. Однако, как отмечает «Вердикт», есть и другие факторы. По неофициальной информации, у муниципального и частного транспорта возникли сложности с поставкой запасных частей, в том числе для автобусов Volgabus, закупленных городом ранее. Кроме того, сохраняется нехватка водителей.
В МУП «Тамбовгортранс» сообщили о готовности дополнительно выпустить на линию до 30 автобусов. Власти пообещали скорректировать работу ряда маршрутов, чтобы сократить интервалы движения.
Так, маршрут № 18С частично компенсируют усилением маршрута № 8С. На маршруте № 31Р появится дополнительный укороченный рейс до Центрального рынка. Увеличено количество рейсов на маршруте № 6Т, а на маршруте № 8 с начала недели выйдут три новых автобуса большой вместимости.
Также рассматривается продление маршрута № 56 до железнодорожного вокзала.
Издание «Вердикт» ожидает официальные комментарии от перевозчиков и городских служб о причинах транспортных сбоев и сроках полной стабилизации ситуации.
