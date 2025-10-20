Власти Тамбовской области утвердили программу развития общественного транспорта: новые автобусы закупят до 2030 года Комментариев: 0



Программа рассчитана до 2030 года и, как выяснили журналисты, главный акцент сделан на обновление автобусного парка.



В 2025 году в Тамбове появятся три новых автобуса большой вместимости стоимостью 51,9 млн руб., а в Мичуринске — пять малых и средних автобусов на 29,2 млн руб.

С 2026 года начнутся масштабные закупки:

для Тамбова — 37 автобусов (647,5 млн руб.), для Мичуринска — 5 (30,5 млн руб.);

в 2027–2030 годах предусмотрено дальнейшее обновление техники — всего свыше 130 автобусов.



Помимо этого, муниципалитетам ежегодно выделят субсидии и субвенции на организацию перевозок — более 250 млн руб. в год.



Однако, как отмечает «Вердикт», внимание в программе сосредоточено только на двух городах — Тамбове и Мичуринске, в то время как другие районы области в документе не упомянуты.



Журналисты также обратили внимание на судьбу троллейбусного движения в Тамбове. В тексте программы говорится, что инфраструктура электротранспорта полностью изношена, а модернизация потребует более 2 млрд руб. Финансирование на эти цели не предусмотрено, что ставит под вопрос дальнейшее существование троллейбусов.



