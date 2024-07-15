В Тамбове троллейбусы хотят заменить электробусами Комментариев: 0



Развитие троллейбусного движения в Тамбове осложняется отсутствием необходимой инфраструктуры в новых районах города. Для пополнения автопарка троллейбусов необходимо вступить в программу обновления электрического транспорта. В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в регионе проходит масштабное обновление техники. В прошлом году из федерального бюджета было выделено 400 миллионов рублей, что позволило приобрести 52 новых автобуса. Всего до 2030 года на маршрутах Тамбовской и Мичуринской агломераций планируется обновить 383 автобуса всех классов.



Ранее в Тамбове уже предпринимались попытки приобрести электробусы для замены троллейбусов, но эти попытки не увенчались успехом, и сейчас электробусы в городе отсутствуют. Уничтожение троллейбусного движения в Тамбове вызвало большое возмущение среди общественности. Возбуждённые по этому поводу уголовные дела были дважды прекращены.



Переход на электробусы может решить ряд проблем, связанных с эксплуатацией троллейбусов, включая необходимость поддержания контактной сети и затраты на её модернизацию. Однако успех этой инициативы будет зависеть от успешного внедрения электробусов и наличия соответствующей инфраструктуры для их обслуживания и эксплуатации. В Тамбове рассматривается возможность замены троллейбусов на электробусы. Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил об этом в своём Telegram-канале, отметив, что такие меры помогут избавиться от лишних проводов и конструкций в городе.Развитие троллейбусного движения в Тамбове осложняется отсутствием необходимой инфраструктуры в новых районах города. Для пополнения автопарка троллейбусов необходимо вступить в программу обновления электрического транспорта. В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в регионе проходит масштабное обновление техники. В прошлом году из федерального бюджета было выделено 400 миллионов рублей, что позволило приобрести 52 новых автобуса. Всего до 2030 года на маршрутах Тамбовской и Мичуринской агломераций планируется обновить 383 автобуса всех классов.Ранее в Тамбове уже предпринимались попытки приобрести электробусы для замены троллейбусов, но эти попытки не увенчались успехом, и сейчас электробусы в городе отсутствуют. Уничтожение троллейбусного движения в Тамбове вызвало большое возмущение среди общественности. Возбуждённые по этому поводу уголовные дела были дважды прекращены.Переход на электробусы может решить ряд проблем, связанных с эксплуатацией троллейбусов, включая необходимость поддержания контактной сети и затраты на её модернизацию. Однако успех этой инициативы будет зависеть от успешного внедрения электробусов и наличия соответствующей инфраструктуры для их обслуживания и эксплуатации.



