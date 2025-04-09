Житель Котовска через суд взыскал почти миллион рублей с должника 0 Котовский городской суд Тамбовской области рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя о взыскании денежных средств, предоставленных в долг. Как следует из материалов дела, истец в мае 2023 года передал своему знакомому крупную сумму в рамках заключённого договора займа. Согласно условиям

Оперативные мероприятия ФСБ на территории завода «Комсомолец» в Тамбове: предприятие работает в штатном режиме 0 8 апреля сотрудники Управления ФСБ по Тамбовской области провели оперативные мероприятия на территории завода «Комсомолец». Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, действия силовиков не были направлены против самого машиностроительного предприятия. По предварительным данным, мероприятия

«Русагро-Тамбов» обязали возместить более 2,6 миллиона рублей за загрязнение реки Савала 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Русагро-Тамбов» и обязал компанию выплатить компенсацию за ущерб, нанесённый окружающей среде. Сумма взыскания составила свыше 2,6 миллиона рублей. Основанием для обращения в суд стали итоги проверки соблюдения природоохранного

Администрацию Тамбова обязали благоустроить дворы по улице Чичканова по решению суда 0 Ленинский районный суд города Тамбова признал бездействие городской администрации незаконным и обязал её провести благоустройство дворовых территорий в районе домов № 18, 20, 22 и 48 по улице Чичканова. Об этом сообщили в прокуратуре Октябрьского района в ответ на обращение депутата Тамбовской

Власти Тамбовской области и транспортная прокуратура договорились о совместной работе над развитием транспорта 0 В администрации Тамбовской области состоялась рабочая встреча врио губернатора Евгения Первышова и заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора Павла Агуреева. Стороны обсудили приоритетные направления в развитии транспортной инфраструктуры региона, уделив особое внимание

Улицу Коммунальную в Тамбове ждёт масштабное обновление: выбран подрядчик и утверждён проект 0 После затянувшихся торгов администрация Тамбова заключила контракт на благоустройство участка улицы Коммунальной — одного из самых узнаваемых и символичных мест в центре города. Работы на сумму 98,2 млн рублей доверили липецкой компании «Инфинити Групп». Победитель торгов займётся комплексной

Банкротство «Автодор-Тамбов»: в реестр кредиторов включили долг перед ВТБ почти на 300 миллионов рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области включил в реестр требований кредиторов компании «Автодор-Тамбов» задолженность перед банком ВТБ в размере 298,4 миллиона рублей. Таким образом, один из крупнейших российских банков стал ещё одним претендентом на получение компенсации в рамках дела о банкротстве,

Уроки мужества от ветеранов: как в Мичуринске воспитывают патриотизм у школьников 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении почти тридцати лет ведёт активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи. С началом специальной военной операции эта деятельность приобрела новый

В Тамбове на четыре дня закрыли корпус института из-за разлива формалина: повреждены десятки уникальных анатомических экспонатов 0 В одном из вузов Тамбова произошёл серьёзный инцидент, который стал причиной временного закрытия учебного корпуса и музея анатомии. Из-за падения шкафа с экспонатами были уничтожены десятки уникальных образцов человеческих органов, а в помещение вылилось около 150 литров формалина —

Жители микрорайона Майский просят власти Тамбовской области решить проблему бездорожья 0 В микрорайоне Майский в городе Тамбове уже более десяти лет не могут решить проблему отсутствия нормальных дорог. Жители обратились к врио губернатора Тамбовской области Евгению Первышову с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь довести до конца начатую ещё несколько лет назад программу

«Встреча поколений»: в Мичуринске ветераны Афганистана продолжают патриотическое воспитание молодежи 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает реализацию своей знаковой просветительской инициативы — цикл мероприятий под названием «Встреча поколений». Это не просто беседы: это живое общение с

В Тамбовской области с 1 апреля социальные пенсии выросли на 14,75% 0 С начала апреля в Тамбовской области вступила в силу индексация социальных пенсий и выплат ряду льготных категорий граждан. Повышение составило 14,75% и связано с ростом прожиточного минимума пенсионеров по итогам 2023 года. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России (ОСФР).

В Тамбове завершают строительство универсального спорткомплекса на базе бывшего гаража СТЦ 0 Близится к завершению масштабная реконструкция бывшего гаражного помещения Спортивно-тренировочного центра «Тамбов». В здании, которое долгие годы не использовалось по назначению, создаётся современный универсальный спорткомплекс. Как сообщил врио заместителя главы региона Евгений Зименко,

Жители посёлка совхоза «Россия» добились решения по ремонту дорог 0 Вопрос о плачевном состоянии уличных дорог в посёлке совхоза «Россия» Сампурского муниципального округа стал предметом обсуждения на недавней встрече активных жителей с врио главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Местные жители уже несколько лет безуспешно обращались к властям с просьбой

Тамбовский «Спартак» разгромил «Квант» в первой выездной игре сезона — 5:0 0 Футбольный клуб «Спартак» из Тамбова уверенно провёл первую выездную встречу нового сезона, разгромив обнинский «Квант» со счётом 5:0. После неудачного старта в чемпионате команда остро нуждалась в очках — и на поле в Обнинске сумела доказать, что настроена решительно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с нерасселением аварийных домов в Котовске 0 Следственное управление СК России по Тамбовской области официально возбудило уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в связи с длительным бездействием чиновников, допустивших проживание людей в аварийных домах.

В Тамбовской области раскрыты случаи фиктивной регистрации иностранных граждан 0 3 апреля сотрудники полиции в двух районах Тамбовской области выявили факты фиктивной регистрации иностранных граждан, оформивших прописку по ложным адресам.

Роспотребнадзор изъял из оборота более 1400 бутылок воды без маркировки в Тамбовской области 0 В Тамбовской области выявлены грубые нарушения требований к обороту упакованной питьевой воды. Региональное управление Роспотребнадзора в ходе плановой проверки изъяло из оборота 1485 бутылок воды, на которых отсутствовали обязательные средства идентификации.

Кадровые перестановки в прокуратуре Тамбовской области: новые назначения в районах 0 В прокуратуре Тамбовской области произошли масштабные кадровые изменения: в ряде районных и межрайонных подразделений назначены новые руководители. Приказы о назначениях подписаны Генеральным прокурором Российской Федерации. Обновление состава затронуло ключевые территории региона, и все назначения

Четвёртый год в аварийных домах: жители Котовска просят помощи у прокуратуры 0 Около 250 жителей шести многоквартирных домов по улице Строительной в Котовске продолжают жить в критически опасных условиях — несмотря на то, что здания были официально признаны аварийными и непригодными для проживания ещё в 2021 году. В основном это пожилые люди, которые ежедневно сталкиваются с