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«Русагро-Тамбов» обязали возместить более 2,6 миллиона рублей за загрязнение реки Савала

Вчера, 13:19
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«Русагро-Тамбов» обязали возместить более 2,6 миллиона рублей за загрязнение реки СавалаАрбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Русагро-Тамбов» и обязал компанию выплатить компенсацию за ущерб, нанесённый окружающей среде. Сумма взыскания составила свыше 2,6 миллиона рублей. Основанием для обращения в суд стали итоги проверки соблюдения природоохранного законодательства, проведённой в 2024 году.

По данным надзорных органов, в феврале этого года на сахарном заводе в Жердевке, входящем в структуру компании, был зафиксирован незаконный сброс сточных вод. Производственные стоки, накопленные на 95% в картах полей, дренировались в ручей Безымянный — водоток, впадающий в реку Савала. Также предприятие осуществляло прямой сброс сточных вод в районе улицы Трудовая. Особую обеспокоенность вызвал аварийный слив, произошедший 23–24 января 2024 года, когда неочищенные воды вышли за пределы предприятия, попав на рельеф местности, а затем — в водную систему региона.

Ранее Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора уже привлекало «Русагро-Тамбов» к административной ответственности по статье 8.13 КоАП РФ за нарушение правил охраны водных объектов. Тогда Ленинский районный суд Тамбова наложил на компанию штраф в размере 150 тысяч рублей.

Новый иск прокуратуры был направлен на возмещение уже непосредственно нанесённого ущерба водному объекту. Суд поддержал требования надзорного органа в полном объёме, указав на недопустимость подобных нарушений и необходимость соблюдения природоохранных норм со стороны промышленных предприятий.

Данное решение стало ещё одним напоминанием о том, что загрязнение водных ресурсов не остаётся безнаказанным, а контроль за экологическим состоянием в регионе ужесточается.

Фото: Алла Албегова
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