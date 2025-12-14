В Тамбовской области перенесли сроки сдачи четырёх социальных объектов Комментариев: 0



Речь идёт о школе на 1275 мест по улице Волжской в Тамбове, школе на 1100 мест в микрорайоне Бокино, школе на 350 мест в селе Алгасово Моршанского округа, а также о доме-интернате на 150 мест в селе Отъяссы Сосновского округа.



Самым крупным проектом остаётся школа на улице Волжской, которая возводится в рамках концессионного соглашения с компанией «Прошкола», входящей в структуру ВЭБ.РФ. Договор был подписан в марте 2023 года и предусматривал ввод объекта стоимостью около 2,1 млрд рублей к декабрю 2024 года. Финансирование включало федеральный грант и внебюджетные средства. Однако к началу 2025 года на площадке был выполнен лишь монолитный каркас здания. Сроки сдачи сначала перенесли на конец 2025 года, а теперь — ещё на год, до 2026-го. О применении санкций к концессионеру или смене подрядчика официально не сообщалось.



Школу в микрорайоне Бокино строят по соглашению с компанией «Школа в Тамбове», входящей в группу «Инфраструктура детства». Общий объём инвестиций по проекту оценивался более чем в 2 млрд рублей при значительной государственной поддержке. В 2025 году работы на объекте были возобновлены уже с новым подрядчиком.



