В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

Прокуратура требует 216 млн рублей с подрядчика, сорвавшего строительство школы в Бокино

Прокуратура требует 216 млн рублей с подрядчика, сорвавшего строительство школы в Бокино

Вчера, 20:08
Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд с иском к подрядной организации, сорвавшей строительство школы в селе Бокино. Надзорное ведомство требует взыскать с ООО СК «Столица Приволжья» более 216 млн рублей. Иск был подан 29 декабря в Арбитражный суд Нижегородской области, однако на данный момент к производству ещё не принят. В качестве третьего лица по делу указана Одиннадцатая концессионная компания «Инфраструктура детства».

Речь идёт о строительстве школы на 1,1 тысячи мест в селе Бокино Тамбовского округа. Концессионное соглашение было заключено в мае 2023 года, стоимость проекта оценивалась в 2,1 млрд рублей. Согласно условиям договора, образовательное учреждение должны были ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Однако подрядчик, получивший аванс в размере более 250 млн рублей, к строительству объекта так и не приступил. В настоящее время в отношении компании ведётся уголовное разбирательство, связанное с неисполнением обязательств.

После расторжения соглашения был определён новый подрядчик — ООО «СК Единство». Компания начала работы в 2025 году. По данным на середину ноября, строительная готовность школы превысила 50%. Власти региона рассчитывают открыть образовательное учреждение к 1 сентября.
Аэропорт Тамбова временно закрыли для рейсов

10 января 2026
0
Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Тамбове. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты. Как пояснили в ведомстве, решение принято из соображений безопасности. Подобные ограничения для тамбовского аэропорта не редкость: последний раз они действовали в

Тамбовские «Котовские неваляшки» планируют усилить присутствие на рынке Вьетнама

9 января 2026
0
Тамбовское предприятие «Котовские неваляшки» в 2026 году намерено расширить своё присутствие на рынке Вьетнама. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Завидов. По его словам, устойчивый интерес к традиционной русской игрушке во Вьетнаме открывает дополнительные возможности для

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

8 января 2026
0
В посёлке Тригуляй городского округа Тамбов вновь обострилась хроническая проблема с электроснабжением. По словам местных жителей, перебои с подачей электроэнергии длятся не первый год, а в осенне-зимние периоды ситуация традиционно становится критической. Сейчас, утверждают жители, произошёл

В Тамбове в новогодние каникулы открылся бесплатный уличный каток

7 января 2026
0
В Тамбове в дни новогодних каникул начал работу новый уличный каток с бесплатным входом для всех желающих. Ледовая площадка открылась возле торгово-ярмарочного комплекса на улице Базарной, 119. В тёмное время суток каток подсвечивается праздничными гирляндами, создавая атмосферу зимнего отдыха.

Тамбовская область ускоряет восстановление памятников архитектуры: в планах — более 20 объектов

6 января 2026
0
Власти Тамбовской области намерены в течение четырёх лет восстановить не менее двадцати объектов культурного наследия. Реализация программы осуществляется при участии финансового института ДОМ.РФ и соответствует поручениям президента РФ Владимира Путина по сохранению исторического наследия страны

Евгений Первышов обозначил приоритеты развития промышленности и инфраструктуры Тамбовской области

5 января 2026
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов в интервью ТАСС рассказал о ключевых промышленных и инфраструктурных проектах, которые, по замыслу региональных властей, должны стать драйверами экономического роста. Основные тезисы интервью проанализировало деловое издание «Вердикт». По словам

Власти Тамбовской области намерены продлить статус Мичуринска как аграрного наукограда

4 января 2026
0
Статус Мичуринска как единственного в России аграрного наукограда истекает в 2027 году, однако власти Тамбовской области намерены его сохранить и продлить. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в интервью ТАСС. По его словам, речь идёт не только о формальном продлении статуса, но и о

Тамбовчанам предложили экологично расстаться с новогодними ёлками

3 января 2026
0
В Тамбове в первые дни нового года начала работать акция по сбору и переработке новогодних елей. Горожанам предлагают не выбрасывать праздничные деревья, а сдать их на переработку. Пункт приёма открыт с 1 по 15 января и находится на улице Бастионной, 29. Он работает ежедневно с 8:00 до 17:00. В

Тамбов стал победителем всероссийского конкурса въездных стел и входных групп

2 января 2026
0
Тамбов занял первое место на втором Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Город одержал победу сразу в двух номинациях — «Въездные стелы» (проект) и «Входные группы». В последней категории был отмечен вход в Ахлебиновскую рощу.

Новогодняя ночь в Тамбовской области прошла без происшествий

1 января 2026
0
В новогоднюю ночь 1 января 2026 года в Тамбовской области состоялось 16 массовых мероприятий, приуроченных к встрече Нового года. По оценке правоохранительных органов, участие в них приняли до пяти тысяч человек. Наибольшее количество праздничных площадок работало в Тамбове. Мероприятия прошли у

С наступающим Новым годом!

31 декабря 2025
0
Дорогие читатели «Тамбов-информ»! Спасибо, что весь год были с нами: читали, делились ссылками, подсказывали темы, поправляли детали и помогали делать новости точнее. Ваше внимание и участие — главная причина, по которой региональная повестка остаётся живой и по-настоящему полезной.

Резонансное ДТП у «Водоканала» в Тамбове: дело передали в Следственный комитет

30 декабря 2025
0
Уголовное дело о гибели 8-летнего мальчика, сбитого автомобилем рядом со зданием «Водоканала» в Тамбове, передано в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Тамбовской области. Об этом сообщило деловое издание «Вердикт», отметив, что решение принято на фоне широкого общественного

Работавший в Тамбове подрядчик «СУ 1» может быть признан банкротом

30 декабря 2025
0
Компания ООО «СУ 1», хорошо известная в Тамбовской области скандальными муниципальными контрактами, оказалась под угрозой банкротства. Липецкое управление ФНС направило заявление о признании подрядчика несостоятельным в Арбитражный суд Липецкой области. Размер задолженности перед налоговой службой

В Тамбовском округе турбаза может лишиться права пользования Экстальским прудом

30 декабря 2025
0
В Тамбовском муниципальном округе под угрозой оказалось дальнейшее функционирование турбазы «Экстальский рыбак». Региональное министерство экологии и природных ресурсов обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении права пользования Экстальским прудом, которым в настоящее время распоряжается

Тамбовский спиртзавод «Амбер Талвис» переоформил лицензию после смены собственника

30 декабря 2025
0
АО «Амбер Талвис», одно из ключевых предприятий алкогольного рынка Тамбовской области, переоформило лицензию на производство и оборот спирта. Как следует из данных Федресурса, компании выдано новое разрешение на производство, хранение и поставку этилового спирта-ректификата из пищевого сырья.

Регоператор ТКО напомнил тамбовчанам о правилах вывоза мусора в новогодние праздники

29 декабря 2025
0
В канун новогодних и рождественских праздников региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «Тамбовская сетевая компания» — обратилась к жителям Тамбовской области с напоминанием о правилах обращения с мусором. В компании отмечают, что в праздничный период объёмы отходов

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

29 декабря 2025
0
В Мичуринске отметили 46-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан. Эта дата остаётся памятной для воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов и всех, кто чтит подвиг земляков и неравнодушен к истории страны.

Расследование дела Максима Егорова о получении взяток завершено

29 декабря 2025
0
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. По данным ведомства, ему вменяется получение взяток в особо крупном размере — речь идёт как минимум о 84 млн рублей. Следствие считает, что в 2022–2024 годах Максим

Отделение СФР по Тамбовской области приняло более 2 тысяч заявлений на перерасчёт пенсии от мам с пятью и более детьми

29 декабря 2025
0
С 2026 года уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Новые правила распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. В регионе проживает 2,5 тысячи вышедших на

Реестр семейных предприятий Тамбовской области за год вырос на 82 компании

28 декабря 2025
0
В Тамбовской области в 2025 году продолжилось расширение реестра семейных предприятий. Итоги работы с семейным бизнесом подвели 26 декабря на заседании комиссии при министерстве промышленности и торговли региона. В ходе заседания комиссия рассмотрела 15 заявок, все хозяйствующие субъекты по итогам
