|
В Мичуринске стартовал пилотный проект по подготовке кадров для аграрной отрасли
Вчера, 12:00
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринске на площадке Мичуринского государственного аграрного университета дали старт пилотному проекту «Агротехнологическая школа: от знаний к результатам». Он направлен на решение проблемы кадрового дефицита в агропромышленном комплексе Тамбовской области.
Участников круглого стола приветствовали сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев, а также заместители главы региона Галина Шеманаева и Николай Федосеенков.
Как сообщил Николай Федосеенков в комментарии деловому изданию «Вердикт», в регионе уже есть примеры успешной работы с молодёжью в аграрной сфере. В частности, он отметил опыт группы компаний «Октябрьское», которая создаёт агротехнологические классы в школах и выстраивает взаимодействие с будущими специалистами. По его словам, новая инициатива позволит объединить такие практики в единую систему.
Проект стартует сразу на трёх площадках — в Мичуринском лицее, Никифоровской средней школе № 1 и Устьинской школе. Школьников планируют активнее вовлекать в профориентацию, знакомить с современным агробизнесом и давать практический опыт взаимодействия с предприятиями.
Генеральный директор АО «Октябрьское» Максим Жалнин отметил, что одна из ключевых проблем АПК — отсутствие у выпускников целостного представления о работе отрасли. В его компании эту задачу решают через раннее вовлечение школьников и студентов, практику и участие в корпоративной жизни.
Организаторы рассчитывают, что пилотный проект поможет сформировать устойчивую систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса и повысить интерес молодёжи к работе в сельском хозяйстве региона.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.