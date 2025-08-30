|
|
В Тамбовской области отменён контракт на капремонт моста через Разазовку
Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капитальный ремонт моста через реку Разазовку на автодороге «Тамбов–Шацк» — Парский угол через Хлыстово. С иском в суд обратились региональная прокуратура и компания ООО «Мостострой 1».
Причиной стало то, что победитель аукциона — компания «ДСУ-2» — представила недостоверные сведения о своём опыте. В судебном решении отмечено: «Контракт не может являться надлежащим подтверждением необходимого опыта выполнения работ, так как подтверждает лишь отдельный этап строительства, а не весь объект капитального характера».
История с ремонтом моста длится с начала 2025 года. Сначала иск о признании торгов недействительными подал «Мостострой 1», вскоре аналогичное заявление направила и прокуратура. В мае производство по прокурорскому иску приостановили, но уже в июне дела объединили в одно производство.
Фото: Яндекс Карты
|
На 72-м году жизни ушёл из жизни Евгений Александрович Соседов, возглавлявший Тамбовский областной суд с мая 2011 по апрель 2023 года. Евгений Соседов более 45 лет посвятил юридической профессии, из них 39 лет — работе в судебной системе. Он имел первый квалификационный класс судьи и считался
Врио главы региона Евгений Первышов подписал постановление, вводящее запрет на привлечение иностранных граждан к работе по ряду направлений на территории Тамбовской области. Документ датирован 29 августа 2025 года и опубликован в тот же день. В силу он вступит через 10 дней после публикации.
Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего депутата городской Думы и экс-директора компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако фактически наказание он не понесёт —
Бывший министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова отправится в колонию. Такое решение принял Тамбовский областной суд, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Напомним, в мае этого года Ленинский райсуд Тамбова признал Бабикову виновной в превышении должностных полномочий и назначил условное
Выборы главы Тамбовской области проходят фактически в формате референдума: активность в кампании проявляет лишь действующий врио губернатора Евгений Первышов. Как сообщает издание «Вердикт», в избирательный фонд Первышова поступило 65 млн рублей — в 75 раз больше, чем у всех его конкурентов
Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68», ТОГКУ «Тамбовавтодор» официально подтвердило факты ненадлежащего исполнения контрактов по содержанию дорог в Тамбовской области подрядными организациями ООО «Дормострой» и ООО «Независимая строительная компания» (НСК). Ответ ведомства был предоставлен по
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодные списки ведущих школ страны, основанные на результатах поступления выпускников в топовые российские вузы. Сразу четыре школы региона оказались в числе лучших. В рейтинге конкурентоспособности выпускников (доля поступивших в топ-50 вузов России) в
В Тамбове по инициативе регионального отделения партии «Новые люди» состоялся круглый стол, направленный на обсуждение актуальной проблемы доступа к интернету. Основной темой дискуссии стало создание сети бесплатных точек Wi-Fi в местах массового скопления людей.
Масштабный межрегиональный автофестиваль "Crazy Driver-2025", который должен был пройти в Котовске в эти выходные, переносится на 7 сентября. Организаторы вынуждены сообщить об этом за два дня до старта мероприятия.
Инициативная группа жителей Тамбова направила письмо председателю городской Думы Елене Леоновой с требованием восстановить практику прямых выборов главы администрации. «Считаем, что после принятия нового ФЗ №33 „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной
19-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, по которому администрация города должна компенсировать компании «Компьюлинк инфраструктура ТО» более 133 млн рублей. Спор возник из-за концессионного соглашения 2017 года о теплоснабжении и горячем
Региональный наблюдательный совет территории опережающего развития «Котовск» одобрил инвестиционный проект ООО «Энерго-Ресурс». Компания намерена установить газопоршневые установки суммарной мощностью около 3,5 мегаватта в час с перспективой расширения до 10 МВт. Такой объём позволит полностью
На прошлой неделе в арбитражный суд Тамбовской области поступило три иска от АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм». Ответчиками стали местные индивидуальные предприниматели, суммы требований варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Детали пока не раскрываются, однако, учитывая
22 августа в Тамбове состоялся день бесплатной юридической помощи для участников спецоперации, их семей, а также людей с инвалидностью. Акция была организована адвокатом бюро «Селивёрстов и партнёры», членом Совета молодых адвокатов региона Артёмом Воробьёвым совместно с Молодёжным советом при
В рамках дела о банкротстве учредителя печально известного предприятия «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова судебные приставы взыскивают его автомобиль Mercedes-Benz CLS 63 AMG4 2014 года выпуска фиолетового цвета. По данным независимых оценщиков, стоимость машины может составлять от 4 до 8,5 млн
В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже пятый поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Всего за период действия проекта подготовлено уже более 100 квалифицированных аграриев.
Решение наболевшей проблемы тамбовчан — отсутствие доступа к мобильному интернету обсудят на круглом столе, организованном партией «Новые люди» с участием депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему генеральному директору строительной фирмы, Почётному гражданину города и экс-депутату гордумы Геннадию Берстенёву. Его признали виновным по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба судов региона. По версии