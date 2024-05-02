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Администрации Уварова необходимо разработать документы для ремонта моста
Сегодня, 10:02
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Прокуратура провела проверку в городе Уварово и обнаружила нарушения.
Установлено, что администрация города знала о необходимости ремонта железобетонного моста через ручей Подгорный по улице Шоссейной, но не предпринимала долгое время никаких действий. Кроме того, не была разработана проектно-сметная документация, необходимая для проведения работ.
Прокуратура обратилась с административным иском, требуя возложить на администрацию города обязанность обеспечить разработку проектно-сметной документации по ремонту автомобильного моста. Заявление в настоящее время находится на стадии рассмотрения, сообщает прокуратура Тамбовской области.
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