В Уварово с опережением сроков реконструировали мост через Подгорный ручей Комментариев: 0



Ремонт начался в августе 2022 года и должен был закончиться лишь в конце декабря этого года. Работ выполнили по госпрограмме «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На стройку нового моста выделили 90 миллионов рублей. Подрядчиком стало ООО «Мостострой».



Сама переправа через Подгорный ручей соединяет север и юг Уварова, а также три городские улицы. По мосту перемещаются как пешеходы, так и автолюбители. В течение нескольких лет его конструкции разрушались, беспокоя уваровцев. Решив покончить с проблемой раз и навсегда, они обратились за помощью к властям.



Ремонт долго нельзя было провести из-за того, что старый аварийный мост считался бесхозным. Столкнувшись с этим, горадминистрация Уварова постановила объект на свой баланс, разработала проект восстановительных работ и обратилась за содействием в Правительство Тамбовской области.



Глава Тамбовской области Максим Егоров побывал на открытии моста 13 декабря. По мнению губернатора, новый объект отвечает всем нормам безопасности; а то, что мост высоководный, сделает его защищёнными от талых вод, которые могли бы залить или повредить конструкцию.



Фото Павла Васильева

В Уварове с опережением сроков реконструировали мост через ручей Подгорный. Старый объект был демонтирован, после чего рабочие сделали новые подходы, двойной слой асфальта, тротуар, ограждения и освещение.Ремонт начался в августе 2022 года и должен был закончиться лишь в конце декабря этого года. Работ выполнили по госпрограмме «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На стройку нового моста выделили 90 миллионов рублей. Подрядчиком стало ООО «Мостострой».Сама переправа через Подгорный ручей соединяет север и юг Уварова, а также три городские улицы. По мосту перемещаются как пешеходы, так и автолюбители. В течение нескольких лет его конструкции разрушались, беспокоя уваровцев. Решив покончить с проблемой раз и навсегда, они обратились за помощью к властям.Ремонт долго нельзя было провести из-за того, что старый аварийный мост считался бесхозным. Столкнувшись с этим, горадминистрация Уварова постановила объект на свой баланс, разработала проект восстановительных работ и обратилась за содействием в Правительство Тамбовской области.Глава Тамбовской области Максим Егоров побывал на открытии моста 13 декабря. По мнению губернатора, новый объект отвечает всем нормам безопасности; а то, что мост высоководный, сделает его защищёнными от талых вод, которые могли бы залить или повредить конструкцию.Фото Павла Васильева



