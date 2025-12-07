|
В Тамбовской области завершили ремонт моста через Пичаевку — движение откроют в ближайшие дни
На оперативном совещании в Правительстве Тамбовской области сегодня сообщили о завершении ремонта моста через Пичаевку — важного объекта, по которому проходят маршруты ко всем социальным учреждениям Пичаево.
Глава региона Евгений Первышов уточнил у своего заместителя Владислава Ставицкого, поступила ли информация о завершении работ.
— Подтверждаю. Работы полностью выполнены, качество соответствует требуемым нормам. Сейчас идёт приёмка документации, до конца недели контракт будет закрыт, — доложил Ставицкий.
— Хочу сказать спасибо. Хоть и пришлось вмешиваться, но пообещали и выполнили, — отметил губернатор.
Как сообщает «Вердикт», ремонт шёл почти круглосуточно. На объекте работали до 35 человек, была задействована современная спецтехника. Благодаря такому темпу строительство завершили всего за два месяца вместо предусмотренных проектом шести.
Губернатор лично посещал объект и ранее отмечал высокую скорость выполнения работ. Движение по мосту будет открыто в ближайшие дни.
Тамбовские мостовики уже не первый раз демонстрируют высокий уровень работы: в этом году они оперативно решили сложную ситуацию с коммуникациями под просевшим мостом через Студенец в Тамбове и в короткие сроки разобрали старый мост в Уварове. С опережением графика идёт и ремонт моста через Разазовку.
Фото: «Вердикт»
