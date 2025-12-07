Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

В Тамбовской области завершили ремонт моста через Пичаевку — движение откроют в ближайшие дни

Вчера, 15:03
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области завершили ремонт моста через Пичаевку — движение откроют в ближайшие дниНа оперативном совещании в Правительстве Тамбовской области сегодня сообщили о завершении ремонта моста через Пичаевку — важного объекта, по которому проходят маршруты ко всем социальным учреждениям Пичаево.

Глава региона Евгений Первышов уточнил у своего заместителя Владислава Ставицкого, поступила ли информация о завершении работ.

— Подтверждаю. Работы полностью выполнены, качество соответствует требуемым нормам. Сейчас идёт приёмка документации, до конца недели контракт будет закрыт, — доложил Ставицкий.

— Хочу сказать спасибо. Хоть и пришлось вмешиваться, но пообещали и выполнили, — отметил губернатор.

Как сообщает «Вердикт», ремонт шёл почти круглосуточно. На объекте работали до 35 человек, была задействована современная спецтехника. Благодаря такому темпу строительство завершили всего за два месяца вместо предусмотренных проектом шести.

Губернатор лично посещал объект и ранее отмечал высокую скорость выполнения работ. Движение по мосту будет открыто в ближайшие дни.

Тамбовские мостовики уже не первый раз демонстрируют высокий уровень работы: в этом году они оперативно решили сложную ситуацию с коммуникациями под просевшим мостом через Студенец в Тамбове и в короткие сроки разобрали старый мост в Уварове. С опережением графика идёт и ремонт моста через Разазовку.

Фото: «Вердикт»
Власти утвердили новую инвестпрограмму «РКС-Тамбов» до 2036 года: ключевые проекты снова переносятся

Вчера, 20:58
0
В Тамбовской области утверждена обновлённая инвестиционная программа «РКС-Тамбов» по развитию системы водоотведения города. Приказ подписало региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Как пишет деловое издание «Вердикт», новая программа действует до 2036 года и пришла на смену прежней, рассчитанной лишь

В Тамбовской области завершили ремонт моста через Пичаевку — движение откроют в ближайшие дни

Вчера, 15:03
0
На оперативном совещании в Правительстве Тамбовской области сегодня сообщили о завершении ремонта моста через Пичаевку — важного объекта, по которому проходят маршруты ко всем социальным учреждениям Пичаево. Глава региона Евгений Первышов уточнил у своего заместителя Владислава Ставицкого,

В Тамбовской области пресекли крупнейший канал поставки нелегальных электронных сигарет

Вчера, 13:01
0
Полиция Тамбовской области выявила и пресекла крупный канал ввоза в регион немаркированных электронных сигарет, которые доставлялись из Москвы под видом бытовой техники. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стоимость изъятой продукции превысила 126,5 млн рублей. Во время

В Тамбове заведующую аптечным пунктом уволили за утрату доверия после дела о взятке

Вчера, 12:00
0
Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила коррупционную схему в одном из городских медицинских учреждений. Проверка показала, что заведующая аптечным пунктом, которая одновременно возглавляла комиссию по закупкам, ещё в 2021 году получила взятку — 117,5 тысячи рублей. По данным надзорного

В Рассказове на суд отправили дело о жестоком нападении на продавцов магазина: в погроме участвовали двое мужчин

7 декабря 2025
0
В Рассказово завершено расследование дела о резонансном мартовском нападении на продавцов и их родственников возле продуктового магазина. Межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. По версии следствия, вечером в марте 2024 года двое местных жителей,

Прокуратура помогла 64-летней тамбовчанке вернуть деньги, переведённые мошенникам

7 декабря 2025
0
Прокуратура Советского района Тамбова добилась в суде взыскания денежных средств, которые 64-летняя жительница города потеряла после телефонного мошенничества. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Неизвестный позвонил женщине и под видом «выгодного

В Тамбовской области к «Пушкинской карте» присоединились частные кинотеатры и Державинский университет

6 декабря 2025
0
Министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев сообщил, что регион продолжает расширять участие учреждений в программе «Пушкинская карта». Недавно к ней присоединились четыре частных кинотеатра, а также Державинский университет. Таким образом, в проекте теперь участвуют все областные и

Юный тамбовчанин получил награду Следственного комитета за спасение девушки

6 декабря 2025
0
В Следственном комитете Российской Федерации состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На ней чествовали детей и подростков со всей страны, проявивших смелость и самоотверженность. Среди награждённых оказался и 16-летний житель Тамбовской

«Вердикт»: ремонт коллектора на Набережной снова задерживается — сроки выполнения работ больше не называют

6 декабря 2025
0
Деловое издание «Вердикт» проверило, выполняет ли «РКС-Тамбов» обещания об ускорении реконструкции коллектора на Набережной. Вывод предсказуем: проект, начатый ещё в 2022 году и оценённый более чем в 800 млн рублей, снова выбился из графика. Напомним, в сентябре директор «РКС-Тамбов» Ксения

Евгений Первышов встретился с тамбовскими добровольцами в День волонтёра

5 декабря 2025
0
5 декабря в России отмечают День волонтёра — праздник людей, которые бескорыстно помогают другим и делают значимые дела для своей страны и своих сообществ. В этот день глава Тамбовской области Евгений Первышов встретился с активистами региона и поблагодарил их за вклад в развитие добровольческого

В Тамбове вручили премию «Юрист года»: на одной сцене — ведущие юристы региона и молодые специалисты

5 декабря 2025
0
Сегодня в здании Правительства Тамбовской области состоялась торжественная церемония вручения региональной юридической премии «Юрист года». Мероприятие приурочено сразу к двум датам — Дню юриста и 20-летию создания Ассоциации юристов России и её тамбовского отделения. Впечатлениями поделились

В Сампурском районе возбуждено уголовное дело о хищении 11 млн рублей, выделенных на ремонт Сатинской школы

5 декабря 2025
0
В Тамбовской области расследуют уголовное дело о хищении бюджетных средств, предназначенных для капитального ремонта Сатинской средней школы по нацпроекту «Молодёжь и дети». Как сообщили в прокуратуре Сампурского района, следствие установило: в 2025 году представитель подрядной организации присвоил

Ушел из жизни бывший глава Тамбовского района

5 декабря 2025
0
Администрация и Совет депутатов Тамбовского округа сообщили о смерти бывшего главы района Василия Фомича Семченко. Он ушёл из жизни 4 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни на 80-м году.

Глава региона обсудил с президентом Паралимпийского комитета РФ развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО

4 декабря 2025
0
Сегодня, 4 декабря, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Основная тема обсуждения — развитие адаптивного спорта в регионе и реализация программы спортивной реабилитации для участников специальной военной

В Нижнеспасском подключили к газу Вечный огонь в честь Дня неизвестного солдата

4 декабря 2025
0
В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата в селе Нижнеспасское Рассказовского округа зажгли обновлённый Вечный огонь — теперь он работает от сетевого газоснабжения. Подключение стало возможным благодаря всероссийскому проекту Газпрома «Храним огонь Победы», сообщили в региональных газовых

«РКС-Тамбов» требуют взыскать 28 млн рублей за ущерб реке Паника: дело рассматривает арбитраж

4 декабря 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску прокуратуры к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с ресурсоснабжающей компании 28,2 млн рублей за загрязнение реки Паника. Иск подан в интересах Российской Федерации — в лице Центрально-Чернозёмного

Начальник УМВД по Тамбовской области Николай Скоков покинул должность

4 декабря 2025
0
Генерал-майор полиции Николай Скоков освобождён от должности начальника УМВД по Тамбовской области. Информацию об этом «Вердикту» подтвердили в региональном управлении МВД. На официальном сайте ведомства руководителем теперь числится полковник полиции Алексей Соломатин, ранее занимавший пост

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

3 декабря 2025
0
В селе Новоникольское Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски рядовому, кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

В Тамбове обсудили создание доступной среды: выполнено 70% мероприятий резолюции прошлого года

3 декабря 2025
0
В правительстве Тамбовской области прошёл круглый стол, посвящённый вопросам доступной среды и реабилитации людей с ограниченными возможностями. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов и провёл его уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Репин. Омбудсмен отметил, что в

Апелляция оставила в силе решение по делу о ремонте крыши музыкального института Рахманинова в Тамбове

3 декабря 2025
0
Как сообщает деловое издание «Вердикт», 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области по спору между подрядчиком ООО «Элбридж» и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Апелляционная жалоба подрядчика отклонена, выводы первой инстанции признаны законными

129 тысяч рублей незаконной премии: дело бывшего главы Минздрава направлено в суд

3 декабря 2025
0
Прокуратура Тамбовской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в конце 2024 года, руководя областным Минздравом, она подписала
