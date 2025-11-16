|
Упрдор: восстановление моста через Ворону займёт до трёх месяцев
Вчера, 19:04
ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» назвало ориентировочный срок восстановления движения по мосту через Ворону — от полутора до трёх месяцев. Информацию приводит деловое издание «Вердикт», обратившееся за официальным комментарием после происшествия.
В ведомстве сообщили, что сооружение дважды проходило контроль в этом году: в июне — в рамках пятилетней диагностики, а затем — в ходе регулярных ежемесячных выездов. Дефектов, влияющих на прочность моста, специалисты не обнаружили. Построенный в 1974 году мост был отремонтирован в 2011-м; интенсивность движения сегодня составляет около 3,3 тыс. автомобилей в сутки.
По предварительным выводам, причиной смещения пролёта мог стать проезд транспорта с превышением допустимой массы. Полной замены конструкций не потребуется — сейчас определяются технические решения и объём финансирования.
Ранее «Вердикт» отмечал, что мост обслуживался по контракту 2020–2022 годов воронежской компанией «Электродормост». Кому поручено текущее обслуживание, пока неизвестно.
Регион продолжает жить в условиях вынужденного объезда: движение по трассе А-298 полностью закрыто, маршрут удлинён на десятки километров. Жители и перевозчики ожидают официального графика восстановительных работ. «Вердикт» направил новые запросы и будет публиковать ответы.
Фото: «Вердикт»
