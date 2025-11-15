|
На трассе А-298 в Кирсановском округе сместился пролёт моста через Ворону: движение перекрыто
Вчера, 18:01
В Кирсановском округе полностью перекрыто движение по мосту через реку Ворона на федеральной трассе А-298. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с 15:00 15 ноября на участке дороги введено временное ограничение для всех видов транспорта из-за чрезвычайной ситуации.
По данным ГИБДД, причиной стало «смещение металлического пролетного строения с опорной части» на мосту. Объезд организован через Тамалу и Белинский Пензенской области. Речь идёт о так называемом «Саратовском мосте» — ключевой транспортной артерии, обеспечивающей как местные поездки (Кирсанов – Тамала – Белинский), так и транзит между Пензенской и Саратовской областями.
Трафик по А-298, по информации Росавтодора, достигал около 4,5 тыс. автомобилей в сутки. Значительная часть движения — грузовой транзит и маршрут трудовых мигрантов, следующих в сторону границы с Казахстаном. Теперь несколько тысяч авто ежедневно будут вынуждены уходить на объезд.
Время пути также резко увеличилось: если ранее дорога из Кирсанова в Умёт занимала около 26 минут, то теперь — 2 часа 17 минут. Расстояние выросло с 24,5 до 161 км.
По оценкам корреспондентов «Вердикта», побывавших на месте ЧП, просадка моста может составлять 5–10 см, а пролёт сместился от центральной оси примерно на 15 см. Это указывает на серьёзность технического состояния сооружения.
Редакция продолжает следить за развитием ситуации и ожидает комментариев от профильных служб.
фото: деловое издание «Вердикт»
