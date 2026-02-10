Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

Суд поддержал налоговую: «Чакинская нефтебаза» должна выплатить более 60 млн рублей

Суд поддержал налоговую: «Чакинская нефтебаза» должна выплатить более 60 млн рублей

Вчера, 09:15
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Чакинская нефтебаза» в отмене решения регионального управления Федеральной налоговой службы о доначислении налогов на сумму свыше 60 млн рублей.

Проверка охватывала 2019–2020 годы. По её итогам налоговая доначислила компании 35,3 млн рублей НДС и 19,3 млн рублей налога на прибыль, а также назначила штраф почти 6 млн рублей.

Как ранее сообщало деловое издание «Вердикт», инспекция пришла к выводу, что предприятие оформляло сделки с рядом контрагентов — ООО ТК «Агромаркет», ООО «Молот», ООО «Метран» и ООО «Стройэкспресс», — которые фактически не обладали необходимыми ресурсами для выполнения работ и поставок. По мнению налогового органа, такие операции носили формальный характер и были направлены на снижение налоговой нагрузки.

В суде представители компании заявляли о возможной фальсификации документов проверки и просили назначить экспертизу подписей должностных лиц. Однако суд посчитал эти доводы несостоятельными и указал, что выявленные нарушения оформления документов не повлияли на законность решения налогового органа.

Арбитраж также отметил, что наличие договоров и счетов-фактур само по себе не подтверждает реальность хозяйственных операций. В результате суд признал позицию УФНС законной и отказал компании в удовлетворении иска.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
С дорожной компании «ДСУ-2» могут взыскать почти полмиллиарда рублей налого ...

«ДСУ-2» оспаривает доначисления налоговой на сотни миллионов рублей

Суд обязал ООО «Русагро-Тамбов» выплатить ущерб за загрязнение реки Царёвки

Арбитражный суд Тамбовской области снизил штраф «АльянсСтройСервис», но дол ...

Налоговая хочет обанкротить ООО «Спецуниверсал» за долги в размере 348,4 мл ...

Мемориальная компания Тамбовской области проиграла антимонопольщикам суд



Тамбовчане часами ждут автобусы на морозе: власти обещают усилить маршруты

Вчера, 20:08
Сильные снегопады и морозы до минус 30 градусов обернулись для тамбовчан серьёзными проблемами с общественным транспортом. Как сообщает издание «Вердикт», в последние дни жители города были вынуждены подолгу стоять на остановках, а автобусы приходили переполненными или вовсе не появлялись.

В тамбовской компании «Деметра» сменится состав совета директоров

Вчера, 16:04
Тамбовское АО «Деметра», занимающееся переработкой зерна и производством муки, готовит обновление совета директоров. Информация об этом опубликована в системе раскрытия корпоративных данных. В числе новых кандидатов — генеральный директор компании Сергей Попов, который возглавил предприятие в

Следствие назвало причину смертельного ДТП у «Водоканала» в Тамбове

Вчера, 14:02
Смертельное ДТП, произошедшее в декабре прошлого года у здания тамбовского «Водоканала» на Тулиновской, стало результатом небрежности водителя. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Вердикт». Трагедия произошла 23 декабря. Водитель Toyota Camry, поворачивая налево через тротуар, сбил

Администрацию Моршанска вновь наказали за неубранную контейнерную площадку

10 февраля 2026
Администрация Моршанска получила штраф в размере 500 тысяч рублей за продолжающиеся нарушения при содержании контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов. Такое решение вынес Моршанский районный суд. Речь идёт о площадке, которую городские власти обязаны были привести в порядок ещё

В Тамбовской гордуме депутатский мандат Дмитрия Полякова перешёл Валерию Ляшенко

10 февраля 2026
Северная территориальная избирательная комиссия Тамбова 10 февраля приняла решение о передаче депутатских полномочий Валерию Ляшенко и вручила ему удостоверение. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия». Депутатский мандат освободился после того, как представитель

К Токаревской птицефабрике заявлены новые финансовые претензии на сумму свыше 100 млн рублей

10 февраля 2026
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от воронежского ООО «Савала» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящей в агропромышленную группу «Ресурс». Размер заявленных требований составляет 101,5 млн рублей. На текущий момент заявление не принято к производству, подробности претензий не

Суды по «Дормострою» отложены: компания оспаривает «черный список», но в заседания не приходит

10 февраля 2026
ООО «Дормострой» продолжает оспаривать решение Тамбовского УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, однако представители подрядчика не участвуют в судебных заседаниях. Об этом сообщает издание «Вердикт», журналисты которого присутствовали на рассмотрении дел в

Администрацию Тамбова обязали спасти исторический дом на Советской, 77

9 февраля 2026
Администрация Тамбова обязана заняться сохранением исторического дома на улице Советской, 77. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, по которому мэрия должна разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания — памятника архитектуры регионального

В Тамбове управляющим компаниям выписали десятки предписаний за плохую уборку снега и гололёд

9 февраля 2026
Администрация Тамбова по итогам обследования городских территорий выявила массовые нарушения, связанные с несвоевременной расчисткой снега и устранением гололёда. За одну неделю проверки затронули дворы, тротуары и придомовые территории во всех районах города. Как сообщили в мэрии, 14 управляющим

В Тамбовской области за год аборты составили почти половину от числа родов

9 февраля 2026
На оперативном совещании в правительстве области прозвучали цифры, которые власти назвали тревожными. По итогам 2025 года в Тамбовской области родились чуть более 5,6 тыс. детей, тогда как число абортов составило около 2 тыс. — почти половину от количества новорождённых. Глава региона заявил, что

Апелляция подтвердила обязанность «РКС-Тамбов» устранить последствия канализационного разлива на Бастионной

9 февраля 2026
Арбитражная апелляция поддержала позицию Росприроднадзора в споре с компанией «РКС-Тамбов» из-за разлива канализационных стоков в Тамбове. Как сообщает издание «Вердикт», Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе предписание экологического ведомства, выданное коммунальщикам после

Строительство ФАПа сорвалось: власти через суд добиваются включения подрядчика в «чёрный список»

6 февраля 2026
В Тамбовской области разгорается судебный спор вокруг строительства фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Новая жизнь. Региональное министерство градостроительства и архитектуры подало иск в Арбитражный суд, оспаривая отказ антимонопольной службы включить подрядчика — ООО «Окна Тамбова» — в

В Москве обсудили, как снизить нагрузку на судей: в работе участвовала глава Тамбовского облсуда

6 февраля 2026
В Москве прошло заседание Президиума Совета судей России, на котором обсуждались проблемы высокой нагрузки в судах и возможные пути её снижения. Об этом сообщает официальный сайт Совета судей РФ. Участники заседания рассмотрели вопросы модернизации системы материального обеспечения и социальной

Городу Кирсанову придётся заплатить 5,5 млн рублей за загрязнение почвы из-за старой скважины

6 февраля 2026
Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,5 млн рублей за экологический ущерб, причинённый почвам в районе бывшей нефтебазы. Такое решение принял Арбитражный суд Тамбовской области по иску Росприроднадзора. Проблема вскрылась после жалоб жителей на самоизливающуюся артезианскую скважину на

Судья, работавшая из сочинского санатория, предстала перед судом в Тамбове

6 февраля 2026
В Тамбове началось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи, которую обвиняют в вынесении судебных решений, находясь за пределами региона. По данным объединённой пресс-службы судебной системы, процесс проходит в Тамбовском областном суде. Речь идёт о событиях осени 2021 года, когда на фоне

ЮВЖД и МЧС завершили ликвидацию последствий пожара на станции Кочетовка

5 февраля 2026
Площадь загрязнения территории станции Кочетовка в Мичуринске после возгорания железнодорожных цистерн предварительно оценена в 600 кв. метров. Такие данные опубликовала Юго-Восточная железная дорога. В сообщении отмечается, что Центр охраны окружающей среды ЮВЖД провёл контрольные замеры на

Суд по делу бывшего министра здравоохранения Тамбовской области снова перенесли

5 февраля 2026
В Ленинском районном суде Тамбова вновь не состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Екатерина Юнькова. Очередное заседание пришлось отложить из-за отсутствия подсудимой. Как пояснили в суде, Екатерина Юнькова сейчас находится в зоне проведения

Подрядчика обязали вернуть детсаду в Рассказове более 3,5 млн рублей за сорванный капремонт

5 февраля 2026
Арбитражный суд Тамбовской области обязал уфимскую компанию ООО «МД-АРТ Групп» вернуть 3,56 млн рублей детскому саду № 3 «Солнышко» в Рассказове. Эти деньги были перечислены подрядчику в качестве аванса за капитальный ремонт здания, однако работы так и не были выполнены в полном объёме. О решении

Пожар после схода вагонов в Мичуринске локализован, поезда идут в обход станции Кочетовка

5 февраля 2026
В Тамбовской области удалось взять под контроль крупный пожар, возникший после схода грузового поезда на станции Кочетовка в Мичуринск. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, огонь локализован, угрозы для жителей и городской инфраструктуры нет. По уточнённым данным, возгорание затронуло 16

Из-за аварии на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задержаны восемь поездов

4 февраля 2026
Железнодорожное сообщение в южном направлении оказалось нарушено после схода грузового поезда с бензином на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. В результате инцидента задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих через Воронеж, сообщили в РЖД. От графика отстают поезда
