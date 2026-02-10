|
Суд поддержал налоговую: «Чакинская нефтебаза» должна выплатить более 60 млн рублей
Вчера, 09:15
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Чакинская нефтебаза» в отмене решения регионального управления Федеральной налоговой службы о доначислении налогов на сумму свыше 60 млн рублей.
Проверка охватывала 2019–2020 годы. По её итогам налоговая доначислила компании 35,3 млн рублей НДС и 19,3 млн рублей налога на прибыль, а также назначила штраф почти 6 млн рублей.
Как ранее сообщало деловое издание «Вердикт», инспекция пришла к выводу, что предприятие оформляло сделки с рядом контрагентов — ООО ТК «Агромаркет», ООО «Молот», ООО «Метран» и ООО «Стройэкспресс», — которые фактически не обладали необходимыми ресурсами для выполнения работ и поставок. По мнению налогового органа, такие операции носили формальный характер и были направлены на снижение налоговой нагрузки.
В суде представители компании заявляли о возможной фальсификации документов проверки и просили назначить экспертизу подписей должностных лиц. Однако суд посчитал эти доводы несостоятельными и указал, что выявленные нарушения оформления документов не повлияли на законность решения налогового органа.
Арбитраж также отметил, что наличие договоров и счетов-фактур само по себе не подтверждает реальность хозяйственных операций. В результате суд признал позицию УФНС законной и отказал компании в удовлетворении иска.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.