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В Тамбове разрушение коллектора привело к масштабному загрязнению реки и земель
6 декабря 2024
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Прокуратура Советского района Тамбова установила, что авария на канализационном коллекторе через реку Жигалку вызвала серьёзное загрязнение водоёма и прилегающих территорий. Причиной аварии стали коррозия и высокая степень изношенности трубопровода. В результате сточные воды вытекли из повреждённого участка в районе улицы С. Лазо, нанося вред окружающей среде.
За бездействие в предотвращении аварии к административной ответственности был привлечён ответственный сотрудник компании «РКС-Тамбов». Прокуратура зафиксировала нарушения в августе 2024 года и инициировала привлечение виновного лица к ответственности по трём статьям Кодекса об административных правонарушениях:
-ст. 8.1 КоАП РФ – несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов,
-ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ – порча земель и уничтожение плодородного слоя почвы,
-ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ – загрязнение водных объектов вредными веществами.
Компания устранила течь лишь через несколько месяцев после выявления проблемы. Всё это время нечистоты продолжали стекать в реку и почву, ухудшая экологическую ситуацию.
Прокуратура сообщила, что рассмотрение актов прокурорского реагирования по данному делу остаётся на её контроле.
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