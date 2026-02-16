|
Росприроднадзор требует с «РКС-Тамбов» более 409 млн руб. за ущерб реке Цна
Сегодня, 13:01
Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого водному объекту. Сумма требований превышает 409 млн руб.
Иск поступил в суд 10 февраля, однако пока оставлен без движения. Как следует из материалов суда, в заявлении отсутствует подробный и обоснованный расчёт взыскиваемого ущерба. Заявителю предложено устранить процессуальные недостатки до 12 марта.
По информации делового издания «Вердикт», предметом спора стало попадание канализационных сточных вод в реку Цна в Тамбове. Размер ущерба Росприроднадзор рассчитал за период с ноября 2022 года по февраль 2023 года.
Ранее надзорное ведомство сообщало о выявлении «почти 40» нарушений, в числе которых превышение нормативов сброса загрязняющих веществ, отсутствие программы производственного экологического контроля и претензии к содержанию очистных сооружений.
Для «РКС-Тамбов» столь значительные материальные претензии со стороны контролирующих органов — прецедент. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка компании составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 216 млн руб. Более актуальная бухгалтерская отчётность в открытых источниках пока отсутствует.
