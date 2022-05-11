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Владимиру Громову продлили домашний арест
Бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Владимиру Громову Ленинский районный суд продлил срок содержания под домашним арестом. Решение было принято вначале мая.
Вначале года он находился под стражей, его обвиняют в совершении нескольких преступлений в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств при поставках оборудования в детские сады области.
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