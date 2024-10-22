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Директор «Энергофит» вновь пойдёт под суд по делу о хищении 119 миллионов рублей при строительстве котельных в Котовске
Вчера, 18:31
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Директор ООО «Энергофит» Олег Попов снова окажется перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством блочно-модульных котельных в Котовске в рамках программы модернизации системы теплоснабжения. Обвинительное заключение по делу утверждено, и Попов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ, которая касается мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, в период с 2016 по декабрь 2017 года Олег Попов, действуя с сообщниками, похитил более 119 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство шести котельных в Котовске. Проект был частью программы модернизации теплоснабжения, в ходе которой планировалось заменить местную ТЭЦ новыми модульными котельными.
Строительство велось на основании соглашения с компанией «Компьюлинк», подписанного в 2016 году. Согласно договору, за 502 миллиона рублей должны были быть построены котельные общей мощностью 89,8 МВт. Из этой суммы 300 миллионов выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ, а «Компьюлинк» обязался вложить в проект 202 миллиона.
Однако вскоре после завершения работ выяснилось, что стоимость строительства была значительно завышена, а «Компьюлинк» пыталась компенсировать недостающее финансирование за счёт завышения тарифов для жителей. После проверки Фонд ЖКХ потребовал вернуть 112 миллионов рублей, которые, по его расчётам, были необоснованно потрачены.
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