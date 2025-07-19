В Тамбове началась реставрация мемориала «Вечный огонь» спустя 55 лет после открытия 0 В Тамбове стартовали работы по реставрации мемориального комплекса «Вечный огонь», посвящённого воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Этот памятник был открыт в честь 25-летия Победы и с тех пор стал одним из главных символов памяти в городе.

В Тамбове насчитали более 14 тысяч опор освещения: почти 60 подлежат срочной замене 0 Власти Тамбова провели учет опор уличного освещения: по данным, опубликованным главой городской администрации Максимом Косенковым, в областном центре насчитывается 14 363 опоры. Из них 7 958 — железобетонные, 4 150 — металлические и 2 255 — деревянные.

В Тамбовской области запретили купание в 17 водоёмах из-за несоответствия санитарным нормам 0 Согласно последним данным управления Роспотребнадзора по Тамбовской области на 16 июля, из 45 исследованных водоёмов в регионе 17 не соответствуют санитарным требованиям. В связи с этим в указанных местах временно запрещено купание, поскольку вода там представляет потенциальную угрозу для здоровья

В Тамбове зарегистрированы списки шести партий на выборы в городскую Думу 0 На заседании избирательной комиссии Тамбовской области, прошедшем 18 июля, были подведены промежуточные итоги текущей избирательной кампании и принято решение о регистрации списков шести партий, которые выдвинули своих кандидатов на выборы в Тамбовскую городскую Думу восьмого созыва. Информацией об

В Тамбове продлили режим повышенной готовности из-за состояния мостов 0 Глава администрации Тамбова внёс изменения в постановление о введении режима повышенной готовности: если ранее этот режим действовал с 10 по 17 июля, то теперь срок его действия в документе не указан, то есть фактически продлён на неопределённое время.

В Тамбовской области пресечена попытка диверсии на объекте энергетики 0 В Тамбовской области сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в попытке организовать диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативные действия были проведены силами Центра по

В ОМВД «Тамбовский» назначен новый начальник – полковник полиции Дмитрий Бодров 0 В отделе МВД России «Тамбовский» официально представлен новый руководитель — полковник полиции Дмитрий Бодров. До недавнего времени он возглавлял ОМВД по городу Котовску. Представление прошло при участии начальника УМВД России по Тамбовской области Николая Скокова, который отметил как

Завхоз школы из Тамбовской области выиграл более 307 миллионов рублей в лотерею 0 Школьный завхоз из Тамбовской области стал обладателем одного из крупнейших джекпотов в истории лотереи «Спортлото «4 из 20». Как сообщили в пресс-службе «Столото», Арсен Мамиконян выиграл 307 010 350 рублей в 10 854-м тираже государственной лотереи.

В Тамбове разработают проект по расчистке и благоустройству реки Студенец 0 Власти Тамбова приступили к подготовке проектной документации по расчистке и благоустройству русла реки Студенец. Об этом сообщил врио министра экологии и природных ресурсов области Дмитрий Сомов на заседании профильного комитета областной Думы.

Жительница Тамбовской области Галина Толстопятова удостоена звания «Мать-героиня» 0 Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание «Мать-героиня» Галине Толстопятовой — жительнице Тамбовской области, которая вместе с супругом Виктором Николаевичем воспитала тринадцать детей: четверых сыновей и девять дочерей. Супруги прожили в браке 31 год и уже стали бабушкой и дедушкой

В Строителе построят новую котельную за 315 миллионов 0 В посёлке Строитель, который недавно вошёл в состав Тамбова, появится новая котельная. Контракт на её строительство заключён с московской компанией ООО «Строительные технологии». Согласно данным с портала госзакупок, стоимость соглашения составила 315,7 миллиона рублей — это ниже начальной цены,

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном 0 На заседании комитета Тамбовской городской Думы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики депутаты заслушали доклад городской администрации о результатах работы в этой сфере за 2024 год. В ходе обсуждения председатель комитета Артём Александров обратил внимание на актуальные

ОМВД Котовска возглавил полковник полиции Игорь Иноземцев 0 В отделе МВД России по городу Котовску произошли кадровые изменения — новым начальником ведомства назначен полковник полиции Игорь Иноземцев. О его вступлении в должность официально сообщили в пресс-службе управления МВД по Тамбовской области.

Счётная палата выявила нарушения при реализации инфраструктурных проектов в Тамбовской области 0 Счётная палата России в своём официальном отчёте выявила серьёзные нарушения при реализации программы инфраструктурных бюджетных кредитов на территории Тамбовской области. Как сообщает издание «Коммерсантъ», аудиторы зафиксировали отклонения в использовании 655 млн рублей федеральных средств,

В Мичуринске продолжается акция поддержки семей погибших воинов 0 Мичуринское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» уже более двадцати лет оказывает внимание и поддержку семьям погибших бойцов. С самого начала своей деятельности организация взяла на себя ответственность за судьбу матерей, вдов и детей

В Тамбовской области запретили публиковать данные о действиях БПЛА и работе ПВО 0 На территории Тамбовской области с 14 июля официально запрещена публикация информации, касающейся применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений

Роман Поленков покидает пост главы Моршанска: решение на фоне критики 0 Глава Моршанска Роман Поленков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов во время оперативного совещания. Заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии городского совета.

Памяти героя: в Мичуринске появился баннер, посвящённый Александру Борисову 0 Тамбовская земля всегда славилась своими героями — людьми, посвятившими жизнь служению Родине как в мирное, так и в военное время. Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении многих лет ведёт активную

«Вишневарово» вновь объединило гурманов 0 В субботу, 12 июля, город Уварово снова стал гастрономическим центром Тамбовщины — здесь прошёл IX Открытый летний фестиваль «Вишневарово», ставший настоящим праздником вкуса, веселья и душевного настроения. Местные улицы наполнились ароматами свежесваренного варенья, звуками музыки, добрыми

Школа-долгострой в Тамбове вновь выставлена на торги 0 Администрация Тамбова в седьмой раз попытается продать недостроенное здание школы на улице Чкалова. Муниципальный объект вновь выставлен на аукцион, и на этот раз его начальная цена снижена до 33 миллионов рублей — почти на 4 миллиона меньше, чем при предыдущей попытке. Приём заявок от