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В Тамбове началась реставрация мемориала «Вечный огонь» спустя 55 лет после открытия
Сегодня, 10:53
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В Тамбове стартовали работы по реставрации мемориального комплекса «Вечный огонь», посвящённого воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Этот памятник был открыт в честь 25-летия Победы и с тех пор стал одним из главных символов памяти в городе.
Монумент был создан по проекту, разработанному авторским коллективом, в который вошли архитектор Александр Куликов и скульпторы Сергей Лебедев и Константин Малофеев. За прошедшие десятилетия памятник утратил часть своего первоначального облика и давно нуждался в капитальном обновлении.
Глава городской администрации Максим Косенков подчеркнул, что реставрационные работы ведутся по проекту, который при жизни одобрили сами авторы мемориала. Это позволяет сохранить историческую и художественную целостность сооружения. Ремонт приурочен к юбилейному году Победы, что придаёт обновлению мемориала особое значение.
На время работ священный огонь, символ памяти и преемственности поколений, был передан на временное хранение в городскую Дирекцию благоустройства. После завершения реставрации он вновь займёт своё место у подножия памятника, продолжая гореть в память о героях, отдавших жизни за Родину.
Фото: администрация города Тамбова
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