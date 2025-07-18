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В Тамбове зарегистрированы списки шести партий на выборы в городскую Думу
Сегодня, 07:56
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На заседании избирательной комиссии Тамбовской области, прошедшем 18 июля, были подведены промежуточные итоги текущей избирательной кампании и принято решение о регистрации списков шести партий, которые выдвинули своих кандидатов на выборы в Тамбовскую городскую Думу восьмого созыва. Информацией об этом поделился глава областного избиркома Андрей Офицеров.
Как отметил Офицеров, участие в кампании подтвердили семь политических сил, однако документы на регистрацию предоставили лишь шесть из них. Речь идет о парламентских партиях, для которых сбор подписей не является обязательным условием для участия в выборах.
В избирательных бюллетенях избиратели увидят следующие партии: «Единая Россия» (выдвинула 57 кандидатов), «Новые люди» (42), ЛДПР (39), «Родина» (36), КПРФ (30) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (27). В сумме на участие в выборах по единому округу зарегистрирован 231 кандидат.
Единственной непарламентской партией, выразившей намерение участвовать в кампании, остается «Яблоко». Её список был заверен, но необходимый пакет документов для регистрации пока не подан. Для получения права на участие в выборах партия должна собрать подписи избирателей и представить их до 31 июля.
Списки кандидатов от зарегистрированных партий уже опубликованы в региональных СМИ, в том числе в издании «ПроТамбов». Сами выборы в городскую Думу состоятся в сентябре, в единый день голосования.
Фото: избирательная комиссия Тамбовской области
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